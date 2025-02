Rimborso Spese di Trasporto per Studenti Universitari: Bando 2024 del Comune di Cefalù

Il Comune di Cefalù, in attuazione del D.A. 619 del 24 dicembre 2024 e del D.D.G. 650 del 30 dicembre 2024 emanati dall’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali, ha pubblicato un bando per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dagli studenti universitari per l’anno 2024.

Tale iniziativa è rivolta agli studenti residenti nel Comune di Cefalù che risultino idonei alle borse di studio e che abbiano un ISEE inferiore a 30.000 euro.

Beneficiari del Contributo

Possono presentare domanda tutti gli studenti universitari residenti a Cefalù che:

Siano idonei alle borse di studio;

Abbiano un ISEE inferiore a 30.000 euro;

Abbiano sostenuto spese di trasporto per l’anno 2024 per raggiungere la sede universitaria.

Modalità e Termine di Presentazione della Domanda

Gli interessati dovranno presentare la domanda di ammissione al beneficio utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici del Comune. La richiesta dovrà essere inviata:

Di persona al protocollo del Comune di Cefalù;

Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] .

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è venerdì 28 febbraio 2025. Le richieste pervenute oltre questa data non saranno accettate.

Documentazione Necessaria

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;

Documentazione comprovante le spese di trasporto sostenute (abbonamenti e/o ticket relativi all’anno 2024);

Attestazione ISEE in corso di validità, con valore inferiore a 30.000 euro.

Criteri per l’Assegnazione del Contributo

Il rimborso sarà concesso in base a una graduatoria stilata dall’ufficio competente, secondo i seguenti criteri:

ISEE inferiore a 30.000 euro; Priorità per i richiedenti con ISEE più basso; In caso di parità di ISEE, l’ordine di presentazione della domanda sarà determinante.

Contatti per Informazioni

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cefalù al numero 0921 924171.

Cefalù, 12 febbraio 2025