Si ricorda don Nino Ortolano: stasera alle 19:00 nella chiesa di San Nicola a Cefalù

L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo celebra il centesimo anniversario della nascita del Maestro Nino Ortolano stasera alle ore 19:00 nella chiesa di San Nicola a Cefalù con un incontro dedicato a conoscere la sua persona di presbitero, compositore di musica liturgica e uomo che ha vissuto il suo tempo. Figura emblematica della musica e della spiritualità siciliana, padre Ortolano ha saputo unire la sua passione per la musica sacra alla sua dedizione alla comunità religiosa. La sua eredità si riflette nel suo impegno artistico e sociale, che ha arricchito la cultura siciliana. Le celebrazioni si terranno con una serie di appuntamenti che esploreranno il suo lascito musicale e spirituale.

L’appuntamento di stasera

Il primo appuntamento di stasera in onore di Nino Ortolano si terrà presso la Chiesa di San Nicola a Cefalù. L’evento sarà un’occasione per approfondire la vita e l’opera del Maestro, con interventi di esperti e testimoni che ne celebrano la figura. La serata avrà inizio alle 19:00 e vedrà la partecipazione del vescovo Giuseppe Marciante, che introdurrà e concluderà la manifestazione.

IL PRESBITERO COMPOSITORE. L’eredità musicale e spirituale di padre Ortolano

Il programma della serata



– Breve saluto del Presidente dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo

– Saluto del vescovo di Cefalù: S.E. mons. Giuseppe Marciante

– “Don Nino Presbitero” a cura di don Francesco Lo Bianco

– “Le composizioni musicali per la liturgia di don Nino” a cura di don Domenico Messina

– “Padre Nino nel tessuto sociale di Cefalù” a cura di Mario Macaluso

– Conclusioni del Vescovo di Cefalù.

La figura di Nino Ortolano nella comunità di Cefalù

Nino Ortolano è stato una figura centrale per la città di Cefalù ma in tutta la diocesi e anche fuori dalla Sicilia. A Cefalù ha vissuto e svolto la sua attività musicale e sacerdotale. Nell’incontro di stasera sarà don Francesco Lo Bianco a parlare di don Nino quale presbitero della diocesi cefaludense. Don Domenico Messina, invece, si soffermerà su un altro aspetto della vita di don Nino. Farà conoscere le composizioni musicali per la liturgia che don Nino ha elaborato nel corso della sua vita. Ad approfondire, infine, il ruolo del maestro nella comunità locale, esplorando il legame tra la sua musica e la crescita spirituale della città, sarà Mario Macaluso. Cefalù, con la sua storia millenaria, ha visto in Ortolano un punto di riferimento, capace di coniugare arte e fede. La sua figura rimane un simbolo di dedizione alla cultura e alla spiritualità, valori che ancora oggi permeano la città.

Un tributo a un uomo di fede e bellezza

L’omaggio a Nino Ortolano va oltre la sua carriera musicale, celebrando anche la sua profonda spiritualità e il suo impegno sociale. Ortolano è stato un presbitero che ha dedicato la sua vita alla crescita spirituale dei suoi fedeli, trasmettendo attraverso la musica un messaggio di speranza e bellezza. Questo evento rappresenta un’occasione per riflettere sulla sua eredità, non solo come musicista, ma anche come sacerdote che ha saputo influenzare positivamente le persone intorno a lui. La sua capacità di unire la fede alla musica ha lasciato un segno indelebile.

La programmazione delle celebrazioni del centenario

Le celebrazioni in onore di Nino Ortolano proseguiranno con altri due appuntamenti significativi. Il 21 marzo, sempre nella Chiesa di San Nicola a Cefalù, si terrà un nuovo incontro che continuerà a esplorare la vita e l’opera del Maestro. Il 9 maggio, invece, l’evento culminerà nella Cattedrale di Cefalù, dove sarà celebrato il suo centenario proprio con la sua stessa musica. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per rendere omaggio alla figura di Ortolano e per ricordare il suo impatto indelebile sulla cultura musicale e religiosa siciliana.