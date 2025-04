La Tragedia del Bayesian: in attesa della verità sul naufragio

Un Atteso Primo Passo Verso la Verità

La Marine Accident Investigation Branch (MAIB) ha annunciato che il rapporto provvisorio sull’affondamento del Bayesian, il sontuoso yacht a vela di 56 metri colpito da una tragica sorte lo scorso agosto, verrà pubblicato entro un periodo compreso tra le quattro e le sei settimane a partire da ora. Tale comunicazione è emersa durante l’udienza pre-inchiesta tenutasi tre giorni fa presso la Corte del Coroner di Ipswich, in Inghilterra.

L’indagine è volta a fare luce sulla morte di quattro illustri passeggeri: Michael Lynch, noto magnate della tecnologia britannica, sua figlia diciottenne Hannah, il presidente di Morgan Stanley Jonathan Bloomer e sua moglie Judy. L’evento ha scosso profondamente sia il mondo imprenditoriale che quello della nautica internazionale.

Il Dramma del 19 Agosto: un giorno da ricordare

Il disastro ebbe luogo il 19 agosto 2024, quando il Bayesian, impegnato in una crociera celebrativa nelle acque siciliane al largo di Porticello, fu sorpreso da condizioni meteo particolarmente avverse. La tragedia si consumò a meno di una miglia nautica dalla costa. L’imbarcazione trasportava 22 persone, di cui solo 15 riuscirono a essere tratte in salvo. I corpi delle altre sette vittime furono successivamente recuperati.

Il Cuore dell’Inchiesta

L’udienza recente è stata presieduta dal senior coroner Nigel Parsley, alla presenza delle famiglie delle vittime, dei rappresentanti legali del capitano James Cutfield e dello chef di bordo Recaldo Thomas, anch’egli tragicamente deceduto. In questa fase iniziale, il tribunale ha definito l’ambito dell’indagine, individuando testimoni chiave e soggetti rilevanti, tra cui il MAIB e la Maritime and Coastguard Agency (MCA).

L’inchiesta ha come obiettivo primario l’accertamento delle cause di morte, ma punta anche a chiarire i fattori che hanno condotto all’affondamento del Bayesian.

Il recupero del relitto e le prossime mosse

Simon Harry Graves, ispettore capo del MAIB, ha riferito che il recupero del relitto è previsto entro la fine di maggio 2025. Il suo team ha già avviato due analisi tecniche: una sulle condizioni meteorologiche al momento dell’incidente e una sulla stabilità strutturale e la resistenza al vento dell’imbarcazione.

Una volta redatto, il rapporto provvisorio sarà sottoposto a consultazione con le parti potenzialmente coinvolte, un processo che potrebbe comportare ritardi.

Le Indagini della Maritime and Coastguard Agency

Parallelamente all’inchiesta del MAIB, l’MCA ha aperto un’indagine per verificare l’eventuale presenza di colpevolezze o violazioni delle normative marittime. Mark Hamm, ispettore incaricato, ha evidenziato la complessità logistica dell’indagine: “La maggior parte dell’equipaggio non risiede nel Regno Unito; ciò implica la necessità di collaborazioni con giurisdizioni estere per l’acquisizione delle prove”.

Durante la prima udienza dell’inchiesta, tenutasi il 4 ottobre 2024, è stata certificata l’ora del decesso delle quattro vittime principali: le 5:00 del mattino del 19 agosto. Si stima che l’affondamento sia avvenuto tra le 4:15 e le 4:45. Mentre la causa della morte di Michael Lynch è stata identificata come annegamento, quelle di Hannah Lynch e dei coniugi Bloomer restano tuttora “sotto inchiesta”.

Il sovrintendente investigativo Mike Brown della polizia del Suffolk ha sottolineato che si tratta di una situazione frequente nei casi marittimi complessi, richiedendo spesso approfonditi accertamenti medico-legali.

Uno sguardo al futuro

L’inchiesta riprenderà non appena sarà disponibile il rapporto provvisorio del MAIB. Le autorità britanniche continueranno a collaborare strettamente con le controparti italiane, da cui si attende ulteriore materiale probatorio di rilievo. La comunità velica internazionale segue con trepidazione lo sviluppo di questo caso, nella speranza che possa emergere una verità chiara, capace di prevenire tragedie simili in futuro.

(Fonte Boat International)

Foto credit Perini Navi.