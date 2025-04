Le Strade romane di Cefalù: un tesoro archeologico nascosto

Cefalù, oggi famosa per le sue bellezze naturali e storiche, ha una storia che affonda le radici nell’antichità. Durante il periodo romano, la città divenne un importante centro urbano, con un impianto urbanistico che ha influenzato profondamente la struttura dell’attuale centro storico. In questo articolo, esploreremo come l’urbanistica romana ha plasmato Cefalù, con particolare attenzione alle strade, alle piazze e alle strutture che ancora oggi raccontano la sua lunga e affascinante storia.

1. L’urbanizzazione di Cefalù sotto Roma: Durante il periodo romano, Cefalù subì una significativa trasformazione. Dopo essere stata ridotta a “civitas decumana” a seguito della Prima Guerra Punica, la città conobbe un importante sviluppo sotto l’occupazione romana. L’urbanistica di Cefalù si caratterizzava per una pianificazione regolare, con strade ortogonali che tagliavano il centro in due direzioni principali. Questa struttura è tipica delle città romane, che puntavano a una divisione ordinata e funzionale degli spazi, con aree destinate a edifici pubblici, residenze private, negozi e mercati.

2. Le Strade romane di Cefalù: un impianto che ha resistito al tempo: Una delle caratteristiche più affascinanti dell’urbanistica romana di Cefalù è la conservazione di alcuni tratti delle strade antiche. Le strade ortogonali, costruite con basoli e ciottoli, erano progettate per garantire un flusso efficiente di persone e merci, con un impianto che rispecchiava l’ordine e la funzionalità tipica delle città romane. Alcuni tratti di queste strade sono ancora visibili oggi nel centro storico di Cefalù, come nel cortile dell’ex Convento di Santa Caterina (oggi Municipio) e nel giardino del Museo Mandralisca. La strada che corre lungo l’abside del Duomo, non basolata ma a ciottoli, rappresenta l’esempio più antico di strada romana ancora visibile.

3. Il Centro storico romano: un crocevia di vita e commercio: L’area del centro storico di Cefalù, che coincide con l’antico abitato ellenistico-romano, era una vivace zona di scambi commerciali e vita quotidiana. Al centro di questa area si trovava il porto, che permetteva il commercio e lo scambio di beni, rendendo Cefalù un punto strategico nel commercio marittimo romano. Le piazze, le strade principali e le aree residenziali erano costruite attorno a questo nucleo vitale, con edifici pubblici e privati che rispecchiavano la ricchezza della città e la sua importanza strategica.

4. Le Mura e le Porte della città romana: una difesa strategica: Le mura di Cefalù, costruite nel V secolo a.C. ma successivamente rimaneggiate durante l’epoca romana, erano una struttura difensiva che circondava la città. Durante l’epoca romana, le mura vennero rinforzate e vennero aperte quattro porte principali per garantire l’accesso alla città, nonché una postierla, un ingresso più piccolo destinato al passaggio pedonale. Oggi, alcune di queste mura sono ancora visibili, in particolare lungo il tratto che corre parallelo all’attuale via Pierri, un’area che ha mantenuto intatto il fascino dell’antichità.

5. Il Patrimonio Archeologico: i resti delle abitazioni: Nel sottosuolo di Cefalù, sotto edifici moderni come l’Osterio Magno, sono stati rinvenuti resti di abitazioni risalenti al periodo ellenistico e romano. Queste abitazioni, ben conservate, permettono di ricostruire la vita quotidiana dell’antica Cefalù, con i suoi spazi abitativi e i suoi arredi, nonché i corredi funerari che raccontano storie di persone che vivevano in città tra il III e il I secolo a.C. I resti delle abitazioni e la necropoli vicina ci offrono uno spaccato vivo della città romana, un luogo dove la vita privata e quella pubblica si intrecciavano.

Cefalù, con il suo impianto urbano romano, è una delle città siciliane che meglio conserva l’eredità dell’antichità. Le strade, le mura, le porte e le abitazioni che sopravvivono fino ai giorni nostri raccontano una storia di grande sviluppo urbanistico e culturale. Ogni angolo del centro storico di Cefalù è un testimone della sua evoluzione nel corso dei secoli, un’evoluzione che ha visto la città passare dal dominio greco a quello romano, mantenendo sempre viva la sua importanza strategica e commerciale. Oggi, passeggiando per le strade di Cefalù, è possibile rivivere la storia di una città che, nonostante i cambiamenti, conserva in sé l’anima del passato.

