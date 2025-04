Ecco il Premio Speciale Earth Day 2025 del Festival del Cinema di Cefalù. Sarà a impatto zero

Intervista al giornalista e naturalista Giacomo Sapienza, Curatore del Premio Speciale Earth Day 2025 del Festival del Cinema di Cefalù

Dottor Sapienza, il Festival del Cinema di Cefalù propone anche quest’anno il Premio Speciale Earth Day. Come nasce questa iniziativa?

Nasce da un’idea semplice ma potente: celebrare la Terra attraverso il linguaggio universale del cinema. Il Premio Speciale Earth Day 2025 è un tributo alla bellezza del nostro pianeta e all’urgenza di proteggerlo. È un premio a impatto zero, voluto fortemente nel pieno rispetto dell’ambiente, e patrocinato da Earth Day Italia e riconosciuto da Earth Day International. Un segnale chiaro: la cultura può e deve essere sostenibile.

Il premio è stato pensato come un progetto ad ampio respiro. Quali sono le sue peculiarità?

Oltre all’assoluta sostenibilità, il Premio si distingue per il suo respiro multidisciplinare. È un ponte tra arte, scienza, impegno sociale e istituzioni. Coinvolge realtà diverse. Protagonisti saranno importantissime istituzioni, tutte unite da un filo conduttore: il rispetto profondo per la Terra.

La Guardia di Finanza sarà tra i premiati. Perché questa scelta?

Perché la tutela ambientale passa anche da una vigilanza quotidiana, super professionale e determinante. La Guardia di Finanza svolge un lavoro fondamentale nella difesa del mare e del territorio. È un presidio attivo e costante contro i crimini ambientali. Il riconoscimento vuole sottolineare l’enorme valore di questo impegno. Il premio sarà curato direttamente dal direttore dal Festival, il giornalista, direttore di Cefalunews, prof. Mario Macaluso.

Due figure importanti saranno protagoniste di interviste esclusive. Ce ne parla?

Assolutamente. Avremo l’onore di dialogare con il dott. Mauro Durbano, Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso: la sua è una visione illuminata, radicata in un amore autentico per le nostre montagne e per la biodiversità. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, ricordiamo, è il più antico d’Italia e tra i più importanti al Mondo.

Per questa intervista preziosa la collaborazione di Santina Gatto che ha selezionato le domande raccolte.

E con la dott.ssa Isabella Cocciolo, della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza attualmente impegnata nei Play Off di Superlega Maschile), un’eccellenza sportiva che ha fatto della sostenibilità una missione concreta. Due voci diverse, ma complementari, che ci ricordano come l’ambiente tocchi ogni ambito della nostra vita.

Naturalmente non anticipiamo nulla e vi rimandiamo alle interviste che chiuderanno il programma del nostro Earth Day Cinema. Due interviste che si rivolgono soprattutto ai giovani.

Anche la fotografia naturalistica ha avuto un ruolo. Si ripeterà questa esperienza?



Ogni anno abbiamo coinvolto un gruppo di fotografi naturalisti che hanno donato al Festival uno sguardo intimo e potente sulla natura. Le loro immagini, raccolte in un album digitale disponibile online, non sono stati semplici scatti: sono state testimonianze. Perchè hanno Raccontato una Terra meravigliosa, sì, ma anche fragile, vulnerabile. Vedere queste foto è come ascoltare un sussurro della natura che ci chiede aiuto. Stiamo lavorando per nuove idee che speriamo possano concretizzarsi al più presto. Magari in altre date e con nuove iniziative. Ricordiamo che il Festival sarà nei giorni di fine ottobre …

Il clou del Premio sarà l’assegnazione al miglior film. Cosa ci può anticipare?

Il Premio Earth Day al miglior film sarà conferito all’Opera che saprà incarnare lo spirito della Giornata Mondiale della Terra con autenticità e forza espressiva. Sarà la giuria tecnica del Festival a decretarne il vincitore, che verrà annunciato il 22 aprile 2025, Giornata Eath Day, in una data simbolica e potentemente evocativa. Sarà un momento di altissimo valore simbolico ed emotivo.

Il Festival in presenza sarà a fine ottobre con tre serate di gala. Cosa possiamo anticipare?

Al momento, sono confermate le Tre serate di grande eleganza e significato, ospitate nella splendida cornice del Sea Palace Hotel 5 Stelle. Sarà l’occasione per celebrare i vincitori, per rendere onore a chi si è distinto nel nome del cinema e della sostenibilità. Tra i riconoscimenti anche il Premio Giornalista per la Pace, che sottolinea l’importanza di una comunicazione etica e costruttiva.

Fin da ora un sentito grazie al Direttore e personale del Sea Palace Cinque Stelle.

In una frase, cosa rappresenta oggi il Festival del Cinema di Cefalù?

È un faro. Un punto d’incontro tra bellezza e consapevolezza, tra arte e impegno. Un Festival che non si limita a raccontare il mondo, ma prova – con coraggio e poesia – a cambiarlo.

Grazie.

Giacomo Sapienza è Laureato in Scienze Naturali ed è giornalista pubblicista.

Collaboratore di Cefalunews e GDS.

Ha conseguito il Magistero in Scienze religiose presso Facoltà Teologica di Sicilia ed è attualmente addetto stampa del Lions Club Cefalù.

Collaboratore del Festival del Cinema di Cefalù.

La sua attività lavorativa è legata alla tutela e salvaguardia dell’Ambiente.

E’ stato tesserati per la Federazione italiana Pallacanestro, ricoprendo il ruolo di ufficiale di campo nella serie A femminile e B maschile.

Fotografo di cronaca.