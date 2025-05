«Semi di Legalità»: a Cefalù un’edizione tra pedagogia e memoria

Giunge alla sua terza edizione l’iniziativa educativa «Semi di legalità», promossa dai Servizi di Pastorale Giovanile e della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Cefalù. Un progetto di formazione civica e spirituale che si inserisce nel più ampio percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, rivolto quest’anno agli studenti del primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado «Rosario Porpora» di Cefalù.

L’appuntamento si terrà venerdì 16 maggio 2025 presso l’Oratorio Artigianelli di Cefalù a partire dalle ore 9.00. L’iniziativa, collocata a ridosso della Giornata Nazionale della Legalità (che si celebra il 23 maggio in memoria della strage di Capaci), assume una particolare rilevanza per il territorio e per la comunità ecclesiale, rinnovando l’impegno nella costruzione di una cultura di giustizia, memoria e corresponsabilità.

Il titolo scelto per l’edizione corrente è «Scacco matto alla mafia», in riferimento all’omonimo volume di Carolina Lo Nero, edito da Navarra Editore. Il libro, attraverso il linguaggio narrativo accessibile e suggestivo, affronta i temi dell’antimafia sociale, della coscienza civile e del coraggio educativo, offrendo uno strumento di riflessione e dialogo con i più giovani.

Il programma si articola in tre momenti pedagogici distinti: uno spazio di ascolto e confronto, attività laboratoriali guidate da educatori specializzati, e una performance teatrale ispirata al tema della legalità. Un format dinamico pensato per seminare valori duraturi nei cuori degli studenti, incoraggiando l’elaborazione attiva dei concetti di responsabilità, giustizia e solidarietà.

Nel medesimo contesto settimanale, l’agenda pastorale del Vescovo di Cefalù si articola in una serie di appuntamenti significativi:

Mercoledì 14 maggio, ore 09.00, Cefalù – Episcopio: Udienze pastorali.

Giovedì 15 maggio, ore 11.00, Cefalù – Episcopio: Commissione degli scrutini per i Ministeri e gli Ordini Sacri.

Giovedì 15 maggio, ore 17.00, Cefalù – Caffè Letterario “La Galleria”: Presentazione del volume “Over Tourism. Cefalù, una città in vendita” di Marcello Panzarella.

Venerdì 16 maggio, ore 16.30, Cefalù – Fondazione Istituto “G. Giglio”: Celebrazione eucaristica con gli ammalati, il personale sanitario, le associazioni e i volontari (Settore Tirreno e Valle del Torto).

Sabato 17 maggio, ore 18.00, Alia – Parrocchia Santa Maria delle Grazie: Celebrazione del Sacramento della Confermazione.

Domenica 18 maggio, ore 11.00, Aliminusa – Parrocchia Sant’Anna: Cresime.

Domenica 18 maggio, ore 18.00, Gratteri – Parrocchia San Michele Arcangelo: Cresime.

«Semi di legalità» si conferma dunque un’esperienza formativa preziosa, nella quale il seme dell’impegno educativo si coniuga con la memoria viva di una terra che continua a generare testimonianze di speranza e cambiamento.