Si insedia la commissione di periti sulla fama di santità e di segni del Servo di Dio Mario Giuseppe Restivo

Alla presenza del Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante, hanno prestato giuramento i membri della commissione di periti in storia per l’inchiesta diocesana sulla eroicità delle virtù e sulla fama di santità e di segni del Servo di Dio Mario Giuseppe Restivo. La Commissione è composta da Don Pietro Piraino, il Dr. Francesco Arrostuto e il Prof. Gabriele Cammisa. Dopo il giuramento, il Vescovo ha dichiarato insediata la Commissione e ne ha affidato la presidenza a Don Pietro Piraino; il Vice Cancelliere della Curia diocesana, il Dr. Antonio Mario Carollo, ha redatto il verbale che è stato sottoscritto.



Chi è Mario Giuseppe Restivo?



Mario Giuseppe Restivo è nato a Palermo il 24 Gennaio 1963. È il primo di quattro figli, di genitori originari di Castelbuono (PA). A tre anni circa, insieme alla famiglia, si trasferisce a Castelbuono; poi nuovamente a Palermo. Sin dai primi tempi, Mario manifesta un certo impegno per lo studio, tanto da essere benvoluto e stimato da tutti. La sua maturazione è precoce. A 9 anni compone la sua prima poesia (Maggio 1972) che ha dedicato alla sua mamma. Nel 1975, in prima media, fu assegnata a Mario la borsa di Studio “Federico Motta Editore” di Milano. A 15 anni, sceglie come modello di vita la figura di S. Francesco e ne incarna lo spirito di povertà. Lo scoutismo cattolico fu il suo più forte ideale nel quale poter esprimere il suo impegno di apostolato perseverando sino alla fine. Morì il 19 Agosto 1982 nei pressi di Chambéry in seguito ad un incidente automobilistico, mentre si recava a Taizé. Aveva appena conseguito la maturità classica. Il 12 marzo 2006 il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Francesco Sgalambro, ha insediato il Tribunale Ecclesiastico per il processo di beatificazione del Servo di Dio Mario Giuseppe Restivo.