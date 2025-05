La Diocesi di Cefalù presenta “la Giubilea. Alla riscoperta della fede”

“𝗟𝗮 𝗚𝗶𝘂𝗯𝗶𝗹𝗲𝗮. 𝗔𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗲𝗱𝗲”, dopo essere stato presentato nei giorni scorsi al 𝗦𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼, arriva nelle librerie. Il nuovo sussidio per l’estate 2025 è curato dalla Diocesi di Cefalù ed edito da Il Pozzo di Giacobbe.

Si tratta di uno strumento rivolto a educatori, ragazzi e famiglie per accompagnarli nelle varie esperienze del periodo estivo (GrEst, Estate Ragazzi, Oratorio estivo) ormai alle porte.

Il sussidio prende spunto dalla 𝘚𝘱𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘶𝘯𝘥𝘪𝘵, la Bolla di indizione del 𝗚𝗶𝘂𝗯𝗶𝗹𝗲𝗼 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱 indetto da Papa Francesco.

L’oratorio estivo è per tutti, bambini e ragazzi, animatori compresi, un’occasione di incontro, di crescita e di condivisione in cui, attraverso il gioco e il divertimento, si fa esperienza di Gesù.

In questo pellegrinaggio alla 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘦𝘥𝘦, quest’anno i ragazzi saranno accompagnati da Leo e Bea, due bambini, che, insieme a Miagoletta, la loro gattina, non vedono l’ora di mettersi in cammino per recarsi a Roma e varcare così la 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮. Il loro viaggio si trasformerà presto in un’esperienza unica.

Ad arricchire il testo anche quest’anno le 𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶 di Simone Maraffa, i tutorial delle attività e il materiale da scaricare e utilizzare durante tutto il percorso proposto. I testi sono stati studiati e realizzati dalla 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶 della Diocesi di Cefalù, la storia è stata scritta da Carolina Lo Nero.

Il sussidio è uno 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗴𝗶𝗹𝗲 e, come gli altri cammini per il catechismo proposti dalla diocesi siciliana, interattivo con la possibilità, attraverso i 𝗤𝗥 𝗰𝗼𝗱𝗲, di accedere a 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮, utili al percorso proposto.

Anche quest’anno è stato realizzato un libretto dedicato ai bambini e ai ragazzi che affianca il sussidio rivolto agli animatori. Oltre alla storia illustrata e la preghiera, il libretto contiene una mappa e la Giubilea personale che permetterà loro di raccogliere giorno dopo giorno i timbri delle varie tappe percorse.

Non ci resta che prendere con noi l’essenziale e la nostra “Giubilea” e metterci in cammino insieme ai protagonisti di questo viaggio eccezionale… alla riscoperta della fede.

Il Sussidio sul sito dell’editore: https://www.ilpozzodigiacobbe.it/il-germoglio/giubilea/