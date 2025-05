Pollina presenta la XVI Edizione del “Valdemone Festival”

Pollina si prepara a ospitare la XVI edizione del Valdemone Festival, che si terrà dall’1 al 3 agosto 2025. Quest’anno, il festival avrà un’importante novità: la direzione artistica sarà affidata direttamente al Comune di Pollina, con l’obiettivo di garantire la continuità e la qualità culturale della manifestazione. L’intento è quello di rafforzare il legame con il territorio, la sua storia e la comunità, che da sempre sono al centro del Valdemone Festival.

Il claim di quest’anno, “Un luogo, un Festival”, riflette la profonda connessione tra Pollina e la manifestazione, che è nata e ha sempre trovato la sua cornice naturale nel borgo. Il Festival prende il nome dalla valle di Valdemone, che si affaccia sul fiume Pollina, simbolo di un legame profondo con il territorio.

“Abbiamo voluto riprendere il Festival in mano come Amministrazione comunale, una scelta coraggiosa ma necessaria per garantire la sua continuazione”, afferma il Sindaco di Pollina, Pietro Musotto. “Un grazie speciale va all’Assessore alla Cultura, Giuseppe Scialabba, e all’Assessore allo Spettacolo, Giovanni Maria Marchese, che si sono occupati della direzione artistica. Il Valdemone Festival rimarrà a Pollina, dove è nato e dove il nostro legame con l’arte e la cultura è più forte che mai.”

Programma del Festival – 1, 2 e 3 agosto 2025

Il Valdemone Festival trasformerà Pollina in un palcoscenico a cielo aperto per tre giorni, offrendo spettacoli di arte di strada, musica, acrobazie e teatro per tutti i gusti e per tutte le età.

1 agosto – Anteprima in riva al mare

La manifestazione inizierà con un’anteprima speciale in riva al mare, alle 17.00, presso la Spiaggia Torre Conca. La compagnia ArteMakìa presenterà un’anticipazione che mescola poesia visiva e circo contemporaneo, regalando ai presenti un assaggio delle atmosfere del festival.

2 agosto – Il borgo si fa palcoscenico

La giornata di sabato 2 agosto prenderà il via alle 16.30 in Piazza Duomo con la performance energica della Bue Stars Street Band, che farà scatenare il pubblico con una carica musicale travolgente. A seguire, diversi spettacoli in vari angoli del borgo:

Alle 17.00, in Piazza San Giuliano, i giocolieri di Joculares daranno vita a “Esquilibrio”, un mix di comicità e giocoleria, mentre alle 18.00, in Piazza San Pietro, la compagnia ArteMakìa si esibirà in “GuFra”, un’opera che unisce forza, acrobazia e narrazione.

Alle 19.00, Joculares tornerà in Piazza San Giuliano con “Mr Sardella Show”, uno spettacolo comico per tutte le età.

Alle 21.30, al Teatro Pietrarosa, ArteMakìa presenterà “Mythos”, un’opera originale che ripercorre i miti greci con il linguaggio del corpo, della danza e della musica.

La serata si concluderà con un DJ set finale.

3 agosto – Il Festival per tutta la famiglia

Domenica 3 agosto il festival si aprirà con uno spettacolo dedicato ai bambini, alle 11.30 in Piazza Duomo, con “Il piccolo circo della domenica”. Nel pomeriggio, alle 17.00, ArteMakìa proporrà “On the Road”, una riflessione poetica e acrobatica sul viaggio e sulla ricerca di sé, ispirata a Jack Kerouac. Alle 18.00, in Piazza San Pietro, Joculares presenterà “Stupefacente”, uno spettacolo che mescola comicità e destrezza.

Alle 21.15, il Teatro Pietrarosa ospiterà “Soul of Nature”, una favola acrobatica a tema ambientale, mentre alle 22.30, sempre al Teatro Pietrarosa, Stefania Bruno, la famosa sand artist, porterà in scena “Pinocchio”, raccontando la fiaba senza parole, attraverso sabbia e mani, in una performance visiva straordinaria.

Con questa edizione, il Valdemone Festival conferma il suo ruolo di appuntamento di punta nel panorama culturale siciliano, offrendo una vetrina unica per artisti e spettatori, e coinvolgendo la comunità locale e i numerosi turisti che ogni anno visitano il borgo di Pollina. Un Festival che celebra l’arte, la cultura e il territorio, con l’obiettivo di aprire le porte della città al mondo e costruire un legame sempre più forte con il proprio passato e il futuro che lo attende.