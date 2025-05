Play-Off Prima divisione maschile: Asd Primula e Kepha 2.0 spiccano il volo verso la promozione

Nel suggestivo palcoscenico dei Play-Off della Prima Divisione Maschile, le ultime giornate hanno fornito verdetti importanti, segnando un cammino netto e autorevole verso la promozione per le prime due della classe: ASD Primula e Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0. Le loro prestazioni si distinguono non solo per i risultati, ma per l’eleganza con cui dominano il campo, evidenziando un’eccellente qualità tecnica e mentale.

ASD Primula: campionato capolavoro

I biancorossi di ASD Primula si confermano, al momento, squadra regina di questi Play-Off. Dopo la brillante vittoria del 19 maggio contro NEW GI.CA. SPORT MONREALE per 3-0 (25-17, 25-16, 25-11), la formazione palermitana ha replicato il 24 maggio con un altro secco 3-0 contro Ariet Green Energy Red Madonie (25-20, 25-11, 25-10). Una superiorità quasi imbarazzante in termini di gestione tecnica e ritmo gara, che li proietta alla promozione, con 12 punti in 4 gare, 12 set vinti e solo 2 persi, e un impressionante quoziente set di 6,00.

Kepha 2.0: in attesa dell’ultimo passo

Alle spalle della capolista si staglia un’altra realtà solida e ambiziosa: il Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0, attualmente secondo con 9 punti in 3 gare disputate. I cefaludesi, ancora imbattuti, si apprestano a chiudere il percorso con la gara cruciale di questa sera, 25 maggio (ore 18:00), contro i Lupi Pallavolo Partinico. Già ora i numeri sono eloquenti: 9 set vinti, solo 2 concessi, e un quoziente set di 4,50 che dimostra un equilibrio tra efficacia e concretezza.

Red Madonie e Monreale: la rincorsa si ferma

Nonostante il cuore e il dinamismo, Ariet Green Energy Red Madonie chiude virtualmente fuori dai giochi con 6 punti in 5 gare, pagando un saldo set negativo (9 vinti, 11 persi) che evidenzia una certa discontinuità. Sorte simile per NEW GI.CA. SPORT MONREALE, fermo a quota 5: la sconfitta contro Primula ha spento le ultime residue speranze di aggancio al secondo posto.

Partinico e Don Orione: impegno e prospettive

I Lupi di Partinico, che scenderanno in campo il 25 maggio per l’ultima gara del girone, hanno raccolto finora 4 punti, segno di un torneo altalenante. Non va meglio al fanalino di coda Don Orione e Capacense, ancora a secco di vittorie con un solo set all’attivo su dodici disputati.

La qualità si è imposta con forza in questo girone di ferro, e la classifica parla chiaro: per ASD Primula e Kepha 2.0 un cammino altrettanto perfetto. Il volley di Prima Divisione regala ancora emozioni, ma le gerarchie sembrano ormai tracciate con eleganza e potenza.