Gran Premio di Spagna 2025: Il crocevia tecnico e strategico del Campionato

Con il Gran Premio di Spagna si conclude il secondo trittico consecutivo di gare della stagione 2025, in quello che si preannuncia come un fine settimana cruciale per gli equilibri del campionato. Il Circuit de Barcelona-Catalunya non è solo uno dei tracciati più tecnici e completi del calendario, ma quest’anno si propone anche come teatro dell’implementazione ufficiale della nuova direttiva FIA sulla flessibilità delle ali, un cambiamento normativo destinato a incidere profondamente sul bilanciamento aerodinamico delle monoposto.

Il Programma del Weekend Catalano

Dal 29 maggio al 1° giugno, gli occhi del motorsport internazionale saranno puntati sulla Catalogna per l’ultimo appuntamento del triple header europeo, in diretta esclusiva su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Giovedì si apre con la conferenza stampa dei piloti alle ore 14.30, seguita dal tradizionale Pit Walk alle 17.45.

Completano il weekend le categorie di supporto: Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup, a conferma del carattere multidisciplinare dell’evento.

Motorsport Weekend: non solo F1

Il fine settimana si preannuncia particolarmente intenso anche per gli appassionati delle due e quattro ruote:

La MXGP fa tappa a Teutschenthal per il GP di Germania, in diretta su Sky Sport Max e NOW .

Aggiornamenti e Approfondimenti

Per tutta la durata dell’evento, Sky Sport 24, Skysport.it e i canali social dedicati forniranno aggiornamenti in tempo reale, highlights, classifiche e analisi dettagliate.

Programma Dettagliato del GP di Spagna 2025

Giovedì 29 maggio

14.30 – Conferenza stampa piloti

17.45 – Paddock Live Pit Walk

Venerdì 30 maggio

9.50 – F3: Prove Libere

11.00 – F2: Prove Libere

13.30 – F1: Prove Libere 1

14.55 – F3: Qualifiche

15.50 – F2: Qualifiche

17.00 – F1: Prove Libere 2

18.25 – Porsche Supercup: Prove Libere

20.00 – Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 31 maggio

10.00 – F3: Sprint Race

11.15 – Porsche Supercup: Qualifiche

12.30 – F1: Prove Libere 3

14.10 – F2: Sprint Race

16.00 – F1: Qualifiche

Domenica 1° giugno

8.25 – F3: Feature Race

9.55 – F2: Feature Race

11.40 – Porsche Supercup: Gara

15.00 – F1: Gara

18.15 – Race Anatomy

Barcellona non è mai stato un semplice appuntamento nel calendario. Nel 2025, si conferma snodo cruciale di una stagione che promette di ridefinire il futuro tecnico della Formula 1.