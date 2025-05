Iniziata la stagione di deposizione per le tartarughe marine. Avviso anche ai bagnati delle spiagge di Cefalù

È ufficialmente iniziata la stagione di deposizione per le tartarughe marine Caretta caretta in Sicilia! 🌅

Dopo l’avvistamento delle prime tracce sulle nostre spiagge, prende ufficialmente il via anche quest’anno il nostro lavoro di monitoraggio e tutela. Come ogni stagione, siamo pronti a collaborare con la natura per garantire protezione alla nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta, un processo tanto affascinante quanto delicato, fondamentale per la conservazione della specie.

Il WWF Sicilia Nord Occidentale, con il prezioso supporto di volontari, ricercatori e associazioni partner, è già operativo per monitorare le coste, identificare e mettere in sicurezza i nidi, garantendo protezione a questi piccoli grandi simboli del Mediterraneo.

Hai avvistato delle tracce come quelle nella foto? Potresti aver trovato un sito di nidificazione!

Non esitare a contattarci: ogni segnalazione è fondamentale per la salvaguardia di questa specie protetta.

Aiutaci a diffondere il messaggio: rispettiamo le spiagge, proteggiamo i nidi, custodiamo il futuro.

Cosa fare in caso di avvistamento

Se si avvista una tartaruga marina o si individuano tracce di nidificazione:

Evitare di disturbare l’animale o il nido e non utilizzare luci artificiali che potrebbero disorientare le tartarughe.

Contattare la Capitaneria di Porto al numero gratuito 1530.

Segnalare l’avvistamento al personale specializzato di un Centro di Recupero Tartarughe Marine.

Sotto le istruzioni del WWF della Sicilia Nord Occidentale.