L’IISS “Jacopo del Duca Diego Bianca Amato” di Cefalù ha inaugurato l’Agorà “Vincenzo Marguglio” (Foto)

Oggi si è svolta l’inaugurazione di uno spazio significativo, intitolato a “Vincenzo Marguglio”, già preside dello stesso Istituto scomparso prematuramente, ma che ha lasciato un ricordo indelebile in chi lo ha conosciuto, per il suo amore e dedizione verso la scuola.

L’Agorà è un progetto frutto anche della collaborazione con l’Associazione “AttivaMente ETS”. Questo nuovo ambiente è stato concepito con l’obiettivo di essere un luogo dove la creatività, l’espressione e l’innovazione potessero fondersi, dando voce alla bellezza e promuovendo sinergie educative all’interno della comunità scolastica e territoriale.

L’evento, intitolato “Connessioni creative: Arte, Tecnologia e Comunità in dialogo”, ha visto la partecipazione di numerose personalità. Tra gli intervenuti, Mons. Giuseppe Marciante, l’assessore Tania Culotta in rappresentanza del sindaco Daniele Tumminello, la Prof.ssa Fiorella Palumbo dell’Ufficio VIII – USR Sicilia, Palermo, la Prof.ssa Antonella Cancila della Scuola del IIS “Del Duca-Bianca Amato” e la Dott.ssa Maria Moceo, che ha presentato il progetto “L’Arte di essere Giovani” dell’Associazione AttivaMente ETS.

Il moderatore dell’incontro è stato il Prof. Mario Macaluso, giornalista e collaboratore del Dirigente Scolastico.

Presenti autorità Civili e militari e del mondo della Scuola. .

Presente il Dottor Maurizio Lo Galbo del gabinetto del sindaco La Galla.

Durante la cerimonia, sono stati presentati i pannelli pittorici realizzati dagli studenti del Liceo Artistico nell’ambito del progetto “L’Arte di essere Giovani”, testimoniando l’impegno e il talento dei giovani.

Questa iniziativa ha rappresentato un passo importante per la promozione della cultura e dell’educazione a Cefalù, offrendo alla comunità un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo di percorsi creativi e innovativi.