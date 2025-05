Sabato pomeriggio al Teatro comunale la presentazione del libro su chi ha costruito il futuro di Cefalù

Prosegue a pieno ritmo la tre giorni “Cefalù fra passato e futuro”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo con il patrocinio del Comune di Cefalù. Oggi, sabato 31 maggio, alle ore 17:00, il sipario del Teatro comunale si apre su un nuovo appuntamento che mette al centro la memoria viva della città.

Sarà presentato infatti “Cefalù: 133 storie di amore per la città”, il nuovo libro di Mario Macaluso: un’opera che raccoglie 133 storie di donne e uomini di Cefalù, personaggi che con il loro impegno, la loro creatività e la loro visione hanno fatto – e continuano a fare – la storia della città. Un mosaico di vite che diventano testimonianza concreta di ciò che significa costruire, passo dopo passo, una comunità.

A dialogare con l’autore sarà Anna Enea, in un’intervista che si preannuncia intensa e ricca di riflessioni. L’incontro è uno dei momenti culturali attesi della manifestazione, perché offre uno sguardo profondo su Cefalù e su chi, con discrezione e passione, ne ha segnato il cammino.

La tre giorni è iniziata ieri, venerdì 30 maggio, con il concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta” diretta dal Maestro Ildebrando D’Angelo. Una serata emozionante che ha visto anche il conferimento dei diplomi “Comune della Musica” ai territori che si distinguono per il sostegno alla cultura musicale.

E il viaggio non finisce qui. Domani, domenica 1 giugno alle ore 18:30, sempre al Teatro comunale, spazio al Festival dei Cantautori: musica, parole e nuove voci in scena per aggiudicarsi il Premio Mario Messineo. Una serata che si preannuncia vibrante, dedicata a chi sa raccontare il presente con l’anima di chi guarda avanti.

“Cefalù fra passato e futuro” continua a intrecciare ricordi, arte e visioni. E oggi è il momento di ascoltare le storie di chi ha costruito. E continua a farlo.