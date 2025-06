“Musical Show” al Teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù: il grande spettacolo della Performing Arts School

Cefalù – 10 Giugno 2025 , Teatro Comunale “Salvatore Cicero” – ore 19.00.

Ingresso gratuito

Un’esplosione di energia, talento e passione vi aspetta il 10 giugno 202, ore 19.0, al prestigioso Teatro Comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù, dove andrà in scena l’attesissimo “Musical Show” a cura della PAS – Performing Arts School di Palermo.

Lo spettacolo, a ingresso libero, promette di travolgere il pubblico con un mix travolgente di numeri brillanti, costumi variopinti, irresistibili gag e brani intramontabili tratti dal repertorio di Broadway. Un evento pensato per tutta la famiglia, in grado di emozionare, far sorridere e far sognare grandi e piccoli.

Un viaggio magico nel cuore del musical

Dopo dieci anni di successi e riconoscimenti, PAS Palermo torna sul palco con i suoi giovani talenti per raccontare — attraverso danza, canto e recitazione — la forza del sogno, della formazione e della passione artistica. L’evento è parte di un tour che celebra una realtà didattica ormai consolidata nel panorama delle arti performative italiane.

Organizzato con il patrocinio di:

Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Comune di Cefalù

Freedom – Arte Libera

Social Omnia



Chi è PAS – Performing Arts School?

PAS è un’accademia di formazione artistica nata con l’obiettivo di coltivare e valorizzare i talenti emergenti. I suoi corsi offrono una preparazione completa nel settore teatrale, musicale e cinematografico, unendo competenze teoriche, tecniche e pratiche nelle discipline del canto, della recitazione e della danza.

L’offerta formativa PAS:

Corsi Accademici Professionalizzanti (18+)

Accesso tramite audizione. Un percorso intensivo per chi desidera padroneggiare appieno le arti performative. Corsi Propedeutici e Preaccademici (14+ | 16+)

Ideali per i giovani che vogliono costruire solide basi in vista di un futuro professionale nel mondo dello spettacolo. Corsi Junior, Young e Teen (5+ | 8+ | 12+)

Percorsi creativi e strutturati, studiati per accompagnare i più piccoli nel mondo delle arti sceniche, rispettandone i tempi e le attitudini.

PAS si distingue per la capacità di ascoltare e valorizzare ogni singolo allievo, proponendo piani di studio personalizzati e percorsi su misura.