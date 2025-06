Formula 1: svelato il Calendario della Stagione 2026. Non si correrà ad Imola

In un annuncio che mescola tradizione, innovazione tecnica e visione globale, Formula 1 e FIA hanno ufficialmente presentato il calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2026. Una stagione che si preannuncia rivoluzionaria, con 24 appuntamenti distribuiti su cinque continenti, vetture più agili, aerodinamica attiva e propulsori alimentati al 100% da carburante sostenibile.

Il sipario si alzerà sul tracciato iconico di Melbourne, dal 6 all’8 marzo, per poi avvolgere il mondo in un abbraccio motoristico che si concluderà ad Abu Dhabi il 6 dicembre. Nel mezzo, un itinerario perfettamente calibrato, che tiene conto sia dell’efficienza logistica che della stagionalità climatica, con una particolare attenzione al calendario religioso, in particolare al Ramadan.

Notabile è la ricollocazione del Gran Premio del Canada – ora in posizione più favorevole dal 22 al 24 maggio, immediatamente dopo Miami – permettendo una sinergia logistica ed ecologica tra i due appuntamenti nordamericani. Questa ottimizzazione consente una stagione europea più compatta, che si aprirà nella maestosa cornice di Monaco e culminerà in un evento storico: il debutto del circuito cittadino di Madrid, previsto per l’11-13 settembre.

Madrid debutta, Audi e Cadillac entrano in scena

L’ingresso di Madrid nel calendario rappresenta più di una semplice nuova tappa: è un simbolo dell’espansione culturale e tecnica del campionato, mentre grandi nomi dell’industria automobilistica come Audi, Cadillac e Ford si preparano a scrivere nuove pagine nella storia della F1.

“Il 2026 segna l’alba di una nuova era“, ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1. “Avremo regolamenti completamente rinnovati, vetture alimentate con carburanti sostenibili al 100% e una griglia che vedrà il ritorno e l’ingresso di marchi iconici. È un calendario all’altezza della nostra ambizione globale, con 24 scenari spettacolari dove i migliori piloti del mondo si sfideranno ruota a ruota.”

Il calendario si dispiega come un raffinato ventaglio di culture, architetture e curve leggendarie. Dai saliscendi tecnici di Suzuka, alla poesia del Port Hercule di Monaco, fino ai tramonti infuocati di Las Vegas e Lusail. Ogni appuntamento non è solo una gara, ma un evento di lifestyle, tecnologia e passione senza pari.

Il Calendario Completo 2026 – In Sintesi

Data Paese Circuito 6-8 marzo Australia Melbourne 13-15 marzo Cina Shanghai 27-29 marzo Giappone Suzuka 10-12 aprile Bahrain Sakhir 17-19 aprile Arabia Saudita Jeddah 1-3 maggio USA Miami 22-24 maggio Canada Montréal 5-7 giugno Monaco Monte Carlo 12-14 giugno Spagna Barcellona 26-28 giugno Austria Spielberg 3-5 luglio Regno Unito Silverstone 17-19 luglio Belgio Spa-Francorchamps 24-26 luglio Ungheria Budapest 21-23 agosto Paesi Bassi Zandvoort 4-6 settembre Italia Monza 11-13 settembre Spagna Madrid* 25-27 settembre Azerbaigian Baku 9-11 ottobre Singapore Singapore 23-25 ottobre USA Austin 30 ott. – 1 nov. Messico Città del Messico 6-8 novembre Brasile San Paolo 19-21 novembre USA Las Vegas 27-29 novembre Qatar Lusail 4-6 dicembre Emirati Arabi Abu Dhabi

*In attesa di omologazione FIA

La Formula 1 2026 si presenta come una stagione di altissima scuola, in cui la sostenibilità incontra il lusso sportivo, l’innovazione tecnica dialoga con il fascino senza tempo delle competizioni globali. Per gli intenditori, non sarà soltanto un campionato: sarà un’esperienza da vivere curva dopo curva.