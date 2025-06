Comune di Cefalù: siglato protocollo per la valorizzazione del settore marittimo locale

A seguito dell’approvazione di apposita Delibera da parte della Giunta Comunale, il Comune di Cefalù ha formalizzato la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il GALP FLAG “Golfo di Termini Imerese”, finalizzato all’attuazione di due interventi strategici per lo sviluppo e la riqualificazione del comparto marittimo locale.

Il protocollo prevede la realizzazione del Progetto Poseidon, volto al posizionamento di barriere sommerse per il ripopolamento ittico e la tutela della biodiversità marina, nonché la fornitura di un travel lift (carro ponte) destinato alle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni nel porto cittadino.

Entrambi gli interventi saranno finanziati attraverso fondi FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) per un importo complessivo pari a € 370.000.

L’Amministrazione Comunale esprime il più sentito ringraziamento al Presidente del GALP FLAG “Golfo di Termini Imerese”, dott. Giuseppe Virga, e al Direttore, dott. Giuseppe Sanfilippo, per la costante e preziosa collaborazione, che ha reso possibile la pianificazione e l’avvio di iniziative di grande rilevanza per la marineria cefaludese e per l’intero sistema economico del territorio.