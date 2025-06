La Sicilia Incanta l’Expo di Osaka: presente anche il Parco delle Madonie

Si chiude con entusiasmo e grande successo l’esperienza del Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Siciliana all’Esposizione Universale di Osaka, un evento globale che ha offerto una vetrina d’eccezione alla straordinaria biodiversità dell’isola. La partecipazione ha rappresentato un culmine di impegno e passione, culminato nell’aver catturato l’attenzione e l’ammirazione di un pubblico internazionale.

La sezione dedicata alla natura siciliana all’interno del Padiglione Italia ha accolto migliaia di visitatori, con picchi di affluenza che hanno raggiunto le 240 persone ogni ora, per 8-10 ore al giorno. Un flusso costante di pubblico attento, rispettoso e partecipe ha intrapreso un viaggio immersivo tra le immagini, i suoni, i profumi e le suggestioni di una terra unica. Dalle maestose vette montane ai vulcani attivi, dai boschi più selvaggi alle aree marine protette e alle zone umide, la Sicilia ha saputo raccontarsi con autenticità e bellezza, rivelando l’inestimabile valore del suo patrimonio naturale.

Il video proiettato, le esperienze sensoriali offerte e la dedizione del personale del Sistema delle Aree Protette hanno riscosso un plauso unanime, in particolare dal pubblico giapponese, che ha lasciato centinaia di messaggi sulla “parete dei pensieri”. Parole di stupore, curiosità e gratitudine hanno espresso il profondo desiderio di scoprire presto la Sicilia dal vivo, testimonianza tangibile dell’impatto emotivo e della risonanza globale dell’iniziativa.

Questo successo è il frutto di un imponente lavoro di squadra, che ha visto la sinergia tra il personale del Sistema delle Aree Protette, ARPA Sicilia, il Parco Nazionale di Pantelleria, le Aree Marine Protette e numerosi altri attori fondamentali nella tutela ambientale dell’isola. Un ruolo di coordinamento e presenza assidua è stato garantito dall’Assessore Giusi Savarino, la cui visione e supporto sono stati cruciali.

In questo contesto di grande visibilità, è stata particolarmente enfatizzata la presenza e l’importanza del Parco delle Madonie. Il Parco, riconosciuto a livello internazionale per la sua eccezionale geodiversità e biodiversità, ha offerto un esempio preminente della ricchezza naturalistica siciliana, contribuendo in modo significativo a delineare l’immagine di un’isola custode di tesori inestimabili. La sua menzione ha ulteriormente rafforzato il messaggio di un impegno regionale capillare per la conservazione del territorio.

Portare la Sicilia in eventi di risonanza internazionale come l’Expo di Osaka significa associare all’immagine di una terra dalla cultura e storia millenaria anche quella, altrettanto preziosa, di un patrimonio naturale unico, autentico e da proteggere. Grazie all’Expo, la natura della Sicilia è ora più vicina al mondo intero, invitando a una scoperta e a una valorizzazione che trascendono i confini geografici.