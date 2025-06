A Cefalù il Lungomare si rifà il look: tra oleandri e panchine, un’eleganza rinnovata

A Cefalù, perla incastonata tra mare e cielo, prende forma un raffinato intervento di riqualificazione urbana che restituisce dignità e bellezza a uno dei luoghi più amati da cittadini e visitatori: il Lungomare Giardina. Un progetto dal respiro armonioso, che unisce natura e architettura urbana in una sinfonia di colori e materiali.

Nel cuore di questa trasformazione, i nuovi alberelli di oleandro, piantumati lungo la passeggiata, vengono accompagnati nel loro sviluppo da eleganti pali tutori, discreti ma indispensabili. Il loro compito è sostenere le giovani piante nei primi delicati anni di crescita, garantendo solidità e slancio a quella che diventerà una rigogliosa cornice vegetale. Non solo le nuove essenze beneficiano di questo accorgimento: anche gli oleandri già presenti vengono salvaguardati con la stessa cura, in un gesto che celebra il rispetto per ciò che è stato e l’attenzione per ciò che sarà.

Ma il restyling non si limita al verde. A fare da cornice alla rinascita del Lungomare ci pensano interventi architettonici misurati e coerenti con l’identità storica del luogo: nuova pavimentazione dei marciapiedi, restauro delle pregiate balaustre e sostituzione delle vecchie ringhiere in ferro, ormai segnate dal tempo. Tutto parla il linguaggio dell’armonia e dell’eleganza sobria.

A breve, il quadro sarà completato dall’installazione di nuove panchine con schienale: un invito alla sosta, alla contemplazione del mare e alla convivialità. Dettagli che, nella loro semplicità, fanno la differenza e rendono il Lungomare di Cefalù non solo più bello, ma anche più vivibile.

Un esempio di come il decoro urbano possa dialogare con l’ambiente naturale, nel segno della cura e della bellezza.