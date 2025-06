Fondo Montagna: finanziati gli interventi presentati dal Comune di Polizzi Generosa.

Lo scorso 28 marzo il post in questa pagina annunciava la pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’elenco delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sul Fondo della montagna, tra cui rientrava anche l’ammissione a finanziamento del Comune di Polizzi Generosa con le sue due istanze presentate nel mese di novembre 2024.

È di ieri la pubblicazione del Decreto di finanziamento n. 272 da parte dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con il quale sono stati finanziati le due istanze progettuali.

La prima, per un importo di €. 74.228,89 per la manutenzione di diverse strade interne ed esterne al centro abitato.

La seconda, per un importo di €. 72.821,17 per la riqualificazione degli spazi esterni alla Casa di riposo.

Queste le strade interessate all’intervento di manutenzione:

Strade Interne del centro abitato: Via Elisabeth Mann – Via Gandolfo Iraggi – Via Notar Nicchi – Via Sant’Elmo – Via Santo Gagliardotto – Trazzera dei Margi – Palestra San Pietro – Incrocio Bretella San Pietro-Via Duca Lancia di Brolo;

Strade Esterne al centro abitato: Strada “Pietatella” – Strada “Campanaro” – Strada “Vasca”

Si vanno così concretizzando tutti gli interventi annunciati da tempo e si mantengono gli impegni assunti dall’Amministrazione comunale nei limiti di quanto è possibile fare con le risorse messe a disposizione, senza venire meno all’impegno quotidiano profuso per raggiungere tutti gli obiettivi programmati.