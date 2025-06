L’armonia multiforme dell’anima: un evento culturale tra arte e solidarietà a Cefalù

A Cefalù un evento di profonda risonanza culturale e sociale, intitolato “L’amore ‘Vale’ un Sorriso… I colori dell’Anima”. L’iniziativa, che si svolgerà presso il suggestivo terrazzo del Convento dei Frati Cappuccini della Parrocchia “San Francesco”, promette di essere un crocevia di espressione artistica, riflessione e impegno comunitario. La scelta del tema, che evoca la sinestesia tra luce, colore e musica – “I colori e la musica sono molto simili: sono particelle di luce. Quando si accumulano, creano qualcosa di tridimensionale e questo diventa suono!” – sottolinea la dimensione intrinsecamente immateriale eppure potente dell’arte, capace di generare armonie percettive e spirituali.

Il programma si articola in tre momenti salienti, pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo di appassionati e addetti ai lavori:

Giovedì 26 Giugno Ore 18:00 – Vernissage Espositivo: La Genesi Creativa del Liceo Artistico

L’inaugurazione della mostra dedicata agli elaborati del Liceo Artistico rappresenta un’opportunità privilegiata per osservare l’esito della didattica innovativa e della ricerca espressiva delle nuove generazioni. Questo vernissage non è solo l’apertura di un’esposizione, ma un momento di valorizzazione del talento emergente e del ruolo cruciale delle istituzioni formative nella promozione del linguaggio artistico. Sarà possibile apprezzare la varietà delle tecniche e delle tematiche affrontate dagli studenti, offrendo uno spaccato delle tendenze e delle interpretazioni contemporanee nel campo delle arti visive.

Sabato 28 Giugno Ore 21:00 – Sinfonia d’Arte e Spiritualità: Musica, Pittura e Azione Cattolica

La serata di sabato si preannuncia come il culmine dell’evento, con un connubio di performance artistiche e impegno civico. La partecipazione dell’Associazione Culturale Musicale “Santa Cecilia APS” garantirà un’elevata qualità dell’esecuzione musicale, creando un’atmosfera sonora che dialogherà con la dimensione visiva. A ciò si affiancherà il Gruppo di Azione Cattolica della Parrocchia San Francesco, sottolineando il legame indissolubile tra espressione culturale e dimensione etica e sociale.

Un elemento di particolare interesse sarà l’estemporanea di pittura, un atto creativo che si dispiega in tempo reale, offrendo al pubblico la possibilità di assistere al processo di genesi dell’opera d’arte. L’esito di questa performance sarà poi oggetto di una sorta di lotteria, in cui l’opera realizzata verrà sorteggiata tra coloro che, partecipando con un’offerta libera, contribuiranno a una raccolta fondi destinata all’A.S.L.T.I.

Lunedì 30 Giugno Ore 19:00 – Commemorazione e Spiritualità: Il Settimo Anniversario di Valeria Cortina

La chiusura dell’evento è affidata a un momento di profonda riflessione spirituale con la Santa Messa in occasione del settimo anniversario di Valeria Cortina.

L’ingresso a tutte le iniziative è libero fino ad esaurimento posti. “L’amore ‘Vale’ un Sorriso… I colori dell’Anima” si configura dunque come un appuntamento imperdibile per chiunque desideri immergersi in un’esperienza che coniuga bellezza estetica, impegno sociale e riflessione spirituale.