San Giovanni Battista: voce del deserto e testimone della Luce. Nel Museo Mandralisca di Cefalù uno dei quadri più belli

Oggi si celebra la Natività di San Giovanni Battista.

San Giovanni Battista è una delle figure più luminose e austere dell’intera tradizione cristiana, punto d’unione tra l’Antico e il Nuovo Testamento, il profeta per eccellenza che prepara la via al Signore. I Vangeli lo descrivono come “voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” (Mt 3,3; Is 40,3), evidenziando la sua missione profetica e ascetica. Nato da Zaccaria ed Elisabetta, “pieno di Spirito Santo fin dal grembo materno” (Lc 1,15), Giovanni vive nel silenzio del deserto, vestito di peli di cammello e nutrito di locuste e miele selvatico, segno di distacco radicale e fedeltà assoluta a Dio.

Il Battista non è la luce, ma “venne per rendere testimonianza alla luce” (Gv 1,8). Nei Vangeli sinottici, lo vediamo battezzare nel Giordano, annunciando un Messia che viene “più forte di me”, che battezzerà “in Spirito Santo e fuoco” (Mt 3,11). È il primo testimone di Cristo: “Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!” (Gv 1,29). Il suo martirio, voluto da Erode Antipa, suggella questa testimonianza, fino al dono estremo della vita.

I Padri della Chiesa hanno colto con profondità la figura del Precursore. Sant’Agostino lo definisce “amico dello Sposo” (cfr. Gv 3,29), colui che si ritira affinché il Cristo emerga: “Egli deve crescere e io diminuire” (Gv 3,30). San Giovanni Crisostomo sottolinea la sua umiltà e la sua fermezza nel denunciare l’ingiustizia, anche a costo della morte. Per Origene, Giovanni è il simbolo della coscienza che prepara l’anima a ricevere il Verbo.

Nel Museo Mandralisca di Cefalù è custodito un suggestivo dipinto di San Giovanni Battista attribuito ad Giovanni Antonio Sogliani, pittore fiorentino del primo Cinquecento e allievo di Fra Bartolomeo. In quest’opera, il Santo appare nella sua tipica iconografia: lo sguardo penetrante, l’indice puntato, la croce sottile e il cartiglio con le parole “Ecce Agnus Dei”. Il volto è giovane ma segnato dalla severità del deserto, e l’ambientazione, sobria e raccolta, restituisce quella solitudine profetica che i Vangeli ci consegnano. È un’immagine che invita al silenzio e alla conversione, in piena coerenza con il messaggio spirituale del Battista.

Così, tra Parola, pittura e memoria viva, San Giovanni Battista continua ancora oggi a essere voce che scuote le coscienze, ponte tra promessa e compimento, luce riflessa che indica il Cristo.