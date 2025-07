I presbiteri e i diaconi della Diocesi di Cefalù si ritroveranno a Castelbuono

Parrocchie sinodali missionarie

Tre giorni di fraternità, preghiera e riposo per il clero diocesano

CASTELBUONO – Dal 9 all’11 luglio 2025, i presbiteri e i diaconi della Diocesi di Cefalù si ritroveranno, insieme al Vescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, presso il Centro Pastorale Emmaus di Castelbuono per vivere l’annuale appuntamento di fraternità, preghiera e riposo.

Il tema che farà da filo conduttore all’incontro di quest’anno sarà: “Parrocchie sinodali missionarie”, in sintonia con il cammino ecclesiale tracciato dal Magistero di Papa Francesco, volto a promuovere comunità più partecipative, corresponsabili e orientate alla missione.

Un programma denso di spiritualità e riflessione

Il raduno si aprirà mercoledì 9 luglio con la celebrazione dell’Ora Nona e una meditazione guidata dal Vescovo Giuseppe Marciante, a cui seguirà una riflessione teologico-pastorale a cura di don Vito Impellizzeri, Preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. La giornata si concluderà con la celebrazione dei Vespri e la cena comunitaria.

Giovedì 10 luglio, dopo le lodi mattutine e la colazione, è prevista la partenza per Tindari, dove si svolgerà la visita al Santuario e la celebrazione eucaristica in loco. Dopo il pranzo, i partecipanti visiteranno l’area archeologica del sito e faranno ritorno a Castelbuono per la preghiera dei Vespri e la cena.

Venerdì 11 luglio, ultima giornata dell’incontro, sarà dedicata a momenti di spiritualità e confronto pastorale: dopo le lodi e la colazione, sono previsti laboratori per i Vicariati, quindi il pranzo e, nel pomeriggio, la concelebrazione eucaristica nella ricorrenza del XVI anniversario dell’Ordinazione Episcopale di Mons. Marciante (nella Parrocchia San Nicolò in Isnello).

L’iniziativa si conferma come un’occasione preziosa per rinsaldare i vincoli di comunione presbiterale, per approfondire le sfide pastorali del tempo presente e per rinnovare, nella quiete e nella preghiera, la propria vocazione al servizio del Popolo di Dio.