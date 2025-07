Si riunisce il Consiglio comunale di Cefalù

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Alessandro Guercio, informa che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria e anche in forma mista, per lunedì 14 Luglio 2025 alle ore 20,00 presso la Sala delle Capriate sita nel Palazzo Municipale di Corso Ruggiero n. 139/B per la trattazione dei punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) comunicazioni del Presidente;

2) interrogazioni ed interpellanze;

3) mozione presentata dal gruppo Innoviamo Cefalù avente ad oggetto “Mozione per l’intitolazione di una via, di una piazza o di un altro luogo pubblico di Cefalù ai “Caduti del Lavoro””;

4) mozione presentata dal Consigliere Lapunzina + 4 riguardante la “Tutela del Popolo Palestinese”;

5) proposta di consiglio comunale n. 38 del 09/06/2025 avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza della CGT di II grado n. 1826/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio;

6) proposta di consiglio comunale n. 39 del 11/06/2025 avente ad oggetto: “Esecuzione verbale

di conciliazione giudiziale del tribunale di Termini Imerese n. 7819/2025. Riconoscimento

debito fuori bilancio;

7) proposta di consiglio comunale n. 40 del 11/06/2025 avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 216/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio;

8) proposta di consiglio comunale n. 41 del 11/06/2025 avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 486/2025. Riconoscimento debito fuori bilancio;

9) proposta di consiglio comunale n. 42 del 12/06/2025 avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 1698/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. A) D. Lgs. N. 267/2000”;

10) proposta di consiglio comunale n. 43 del 12/06/2025 avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza della CGT di I grado n. 3770/2024 e n. 3771/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio;

11)proposta di consiglio comunale n. 44 del 16/06/2025 avente ad oggetto: “Esecuzione sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 1375/2024. Riconoscimento debito fuori bilancio ;

12)proposta di Consiglio Comunale n. 46 del 03/07/2025 avente ad oggetto “Opere pubbliche

in variante allo strumento urbanistico ex art. 19 D. Lgs. 327/01 – progetto per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la Via Cirincione e la Via del III° Millennio in variante al PRG vigente e in variante all’adottata variante generale del PRG – Presa atto efficacia approvazione variante al PRG”;

13) proposta di Consiglio Comunale n. 47 del 04/07/2025 avente ad oggetto “Aggiornamento al

31/12/2024 del Catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della Legge 21/11/2000 n. 353 ss.mm.ii., come recepita dalla L.R. 14/04/2006 n. 14”.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora

anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno

successivo nei locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione.

La pubblicità della seduta verrà, tuttavia, garantita con la registrazione della stessa e con la

generazione di un link accessibile dalla pagina istituzionale dell’Ente Comunale nella sessione “Consiglio on line”.