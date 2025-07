Cefalù sotto il sole: oggi 14 luglio 2025 giornata bollente, picchi fino a 37°C

Cefalù si risveglia oggi, lunedì 14 luglio 2025, in un’atmosfera rovente e perfettamente estiva. Il meteo non lascia spazio a dubbi: sarà una giornata di caldo intenso e cielo perfettamente sereno, con temperature che toccheranno i 37°C nel primo pomeriggio, precisamente intorno alle 13:00.

Mattina con sole pieno e brezze leggere. La giornata è iniziata con una temperatura minima di 24°C alle prime luci dell’alba, accompagnata da venti deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità attorno ai 10 km/h. La città si è svegliata sotto un cielo limpido e una leggera brezza marina. Pomeriggio bollente e ventilato. Con l’avanzare delle ore, il termometro salirà rapidamente, raggiungendo il massimo previsto di 37°C. Il caldo sarà accompagnato da venti moderati di Nord-Nord-Ovest che soffieranno fino a 24 km/h. L’umidità sarà contenuta, ma il disagio fisiologico dovuto all’elevata radiazione solare – con un indice UV che raggiungerà il valore di 9.8 – suggerisce di evitare l’esposizione diretta nelle ore centrali della giornata.

Sera leggermente più fresca, ma sempre afosa. La temperatura scenderà lentamente dopo il tramonto del sole (previsto alle 20:26), con valori intorno ai 25°C alle ore 23:00. La ventilazione da Nord si manterrà moderata, contribuendo a rendere l’aria più respirabile. Mare calmo e aria pulita. Per chi vuole godersi la spiaggia, il mare oggi sarà quasi calmo, con una temperatura in superficie di 25.9°C: ideale per un tuffo rinfrescante. Nessun rischio precipitazioni in vista, mentre la qualità dell’aria è definita “molto buona” secondo le centraline regionali.

Occhio al sole e al caldo. Le autorità raccomandano di evitare attività fisiche all’aperto tra le 11:00 e le 17:00, bere molta acqua e proteggersi dal sole con cappelli, occhiali e creme solari ad alta protezione. L’indice UV previsto suggerisce infatti massima attenzione per evitare colpi di calore o scottature.

In sintesi: estate piena, bellezza piena. Ma con cautela. Cefalù si gode una giornata da cartolina, tra cielo terso, mare invitante e temperature che confermano la piena estate siciliana. Ma il caldo intenso chiede rispetto: il consiglio è approfittare delle prime ore del mattino o del tardo pomeriggio per vivere appieno il borgo e il litorale, lasciando le ore centrali al riposo e all’ombra.