Per anni, Cefalù ha reso omaggio alla Francia nella giornata del 14 luglio, in occasione della Festa Nazionale francese, con celebrazioni ospitate nella suggestiva cornice del Club Med, luogo simbolo dell’incontro tra culture e dell’accoglienza internazionale.

Questa ricorrenza, istituita ufficialmente nel 1880, commemorava due eventi fondamentali della storia francese: la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, che segnò la fine dell’ancien régime e l’inizio di una nuova epoca, e la Festa della Federazione del 14 luglio 1790, celebrazione dell’unità ritrovata tra i cittadini francesi dopo i primi sconvolgimenti rivoluzionari.

Nel cuore dell’estate siciliana, la città accoglieva con discreta partecipazione l’omaggio ai valori repubblicani di Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, che venivano evocati come principi universali, capaci di ispirare le coscienze ben oltre i confini nazionali.

Le serate del 14 luglio al Club Med rappresentavano un appuntamento atteso, fatto di convivialità e memoria storica, in cui la presenza francese veniva onorata con stile e rispetto, suggellando un legame affettuoso e cosmopolita. Oggi, quella tradizione non è più parte della vita cittadina, ma resta impressa nella memoria come testimonianza di un’epoca di scambi culturali autentici e dialogo europeo.

Pendant plusieurs années, Cefalù rendait hommage à la France à l’occasion du 14 juillet, Fête nationale, à travers des célébrations empreintes de distinction, organisées dans le cadre prestigieux du Club Med, haut lieu de l’hospitalité internationale.

Instituée en 1880, cette journée commémorait à la fois la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 – point de rupture avec la monarchie absolue – et la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, symbole d’unité nationale et de réconciliation après les premiers soubresauts de la Révolution.

Cefalù s’associait avec élégance à cette mémoire, évoquant les trois idéaux fondamentaux de la République française – Liberté, Égalité, Fraternité – comme des valeurs partagées, susceptibles d’unir les peuples dans un même souffle de dignité.

Les soirées du 14 juillet au Club Med réunissaient résidents et visiteurs dans un esprit de respect mutuel et de célébration culturelle. Aujourd’hui, cette tradition ne fait plus partie du calendrier de la ville, mais elle demeure dans le souvenir collectif comme un témoignage raffiné de fraternité méditerranéenne et d’ouverture internationale.