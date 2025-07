Il Segreto del Re: il romanzo che ha acceso l’estate cefaludese

Cefalù, luglio 2025 – Tra le vie assolate, nei caffè affacciati sul mare, nei silenzi del Duomo e persino tra i vicoli stretti che salgono verso la Rocca, non si parla d’altro: “Il Segreto del Re”. Il romanzo firmato da Mario Macaluso è diventato il vero fenomeno dell’estate cefaludese. Tutti lo cercano, tutti lo leggono, tutti si interrogano: qual è davvero il segreto di cui si parla? E cosa c’entra Re Ruggero con tutto questo?

Non è solo curiosità, ma una sorta di febbre collettiva quella che sta attraversando la città. C’è chi prova a indovinare, chi azzarda teorie, chi si lancia in ipotesi storiche o leggendarie. Ma chi ha già letto il romanzo lo sa: il segreto non è qualcosa da svelare… è qualcosa da custodire.

E forse è proprio questa la forza di “Il Segreto del Re”: non si limita a raccontare, ma crea un legame. Con la città. Con la sua storia. Con il suo mistero. Re Ruggero, figura centrale e silenziosa del libro, non è solo un personaggio storico: è una presenza che ancora oggi sembra vegliare sulla città. La sua ombra nobile si stende sulla narrazione, guidando il lettore tra antiche pietre, amori nascosti e verità mai dette.

Il libro si è trasformato in un piccolo caso editoriale locale. Su WhatsApp e sui social si moltiplicano le foto di lettori che mostrano il romanzo nelle mani, davanti al mare o in cima alla Rocca. È diventato, in poco tempo, molto più di una lettura estiva: è un passaparola silenzioso, un invito ad ascoltare ciò che le pietre di Cefalù sanno raccontare solo a chi ha orecchie per sentire.

Chi vuole conoscere davvero il Segreto del Re, non può accontentarsi di racconti frammentari o supposizioni: deve leggere il romanzo. Perché, come molti hanno scritto dopo averlo terminato, “non si tratta solo di un segreto da scoprire… ma di un’anima da proteggere.”

Cefalù, oggi più che mai, si stringe attorno alla sua leggenda. E il romanzo di Mario Macaluso è il filo d’oro che tiene insieme passato, mistero e poesia. Chi ancora non l’ha letto… sa cosa fare.

