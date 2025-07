Campofelice di Roccella, grande attesa per “L’Amore che ho”: stasera la proiezione con il regista Licata all’Arena Re

Campofelice di Roccella – Questa sera, giovedì 17 luglio, alle ore 21:30, l’Arena Re ospiterà un appuntamento speciale con il grande cinema d’autore: la proiezione del film “L’Amore che ho” di Paolo Licata, presentato al Torino Film Festival 2024. All’evento saranno presenti il regista e parte del cast, per incontrare il pubblico e raccontare la genesi e l’intensità di un’opera che è già diventata un piccolo cult del cinema italiano.

Il film, ispirato all’omonimo romanzo di Luca Torregrossa – nipote della protagonista – racconta la vita intensa, dolorosa e straordinaria di Rosa Balistreri, una delle voci più autentiche della Sicilia del Novecento. “La cantatrice del Sud”, la “Janis Joplin italiana”, la voce graffiante e popolare che ha saputo raccontare la miseria, la speranza, la rabbia e l’amore della sua terra. Una figura potente e scomoda, oggi riscoperta grazie alla sensibilità artistica di Paolo Licata (già regista di Picciridda) e alla colonna sonora firmata da Carmen Consoli, che nel film interpreta anche il ruolo della musicista Alice.

“L’Amore che ho” ripercorre, attraverso flashback e scontri familiari, le tappe cruciali della vita di Rosa: la povertà a Campobello di Licata, il matrimonio infelice, la fuga, la rinascita artistica, l’impegno civile, i rapporti con nomi come Dario Fo, Franca Rame, Andrea Camilleri, Guttuso, fino alle ombre della vecchiaia e al complicato rapporto con la figlia Angela. Rosa è interpretata da quattro attrici, tra cui Donatella Finocchiaro e Lucia Sardo, in un racconto che attraversa decenni di storia e battaglie.

Il titolo del film, tratto da una delle sue canzoni più celebri – L’amuri ca v’haiu – racchiude tutto il senso di un’opera che è, allo stesso tempo, una dichiarazione d’amore e una richiesta di giustizia postuma.

Stasera l’Arena Re sarà molto più di uno schermo all’aperto: sarà un palco di memoria viva, una piazza di emozione collettiva, dove il pubblico potrà ascoltare direttamente dalla voce del regista e degli interpreti la storia dietro la storia. Un’occasione preziosa per scoprire (o riscoprire) una delle donne più potenti della cultura siciliana e italiana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Si consiglia di arrivare in anticipo. Un appuntamento da non perdere per chi ama il cinema, la musica, la verità delle storie.

📍 Arena Re – Campofelice di Roccella

📅 Giovedì 17 luglio

🕤 Ore 21:30

🎬 Proiezione del film “L’Amore che ho” di Paolo Licata

🎤 Incontro con il regista e parte del cast

🎶 Colonna sonora di Carmen Consoli