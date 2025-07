Cefalù canta sé stessa: nasce la nuova canzone dedicata alla Perla del Tirreno

Una melodia nuova si prepara a risuonare tra i vicoli, le onde e le stelle di Cefalù. Un inno intimo e profondo, che racconta l’identità, la bellezza e l’anima della città: è nata la nuova canzone ufficiale dedicata a Cefalù. Una composizione che promette di toccare il cuore dei suoi abitanti e di quanti, da lontano, continuano ad amarla con struggente nostalgia.

Il debutto assoluto è fissato per una data simbolica: il 7 agosto, in occasione del Raduno degli Emigranti che si terrà presso l’Hotel Tourist. Un evento atteso e ricco di emozione, che vedrà protagonisti i tanti figli di Cefalù sparsi per il mondo, tornati a casa per abbracciare le proprie radici. E quale miglior cornice per presentare una canzone che parla proprio di “casa”, accoglienza, ricordo e appartenenza?

Il testo, per ora, è top secret. Ma bastano alcune indiscrezioni trapelate – tra versi poetici e immagini forti – per intuire che si tratta di un brano scritto con il cuore e ispirato dall’anima stessa di Cefalù. Ogni strofa pare custodire una parte del suo paesaggio, della sua storia, del suo spirito profondo. Dai vicoli profumati di pane e mare, fino alla solenne figura del Cristo Pantocratore, dal Duomo voluto da Ruggero alla voce del mare che “chi ti vede, ti porta nel cuore”.

La voce che darà vita per la prima volta al brano sarà quella di una cantante cefaludese, il cui nome è ancora avvolto dal mistero. Una scelta voluta, per creare attesa e dare ancora più valore a un momento che si preannuncia storico per la cultura cittadina. Un annuncio che – assicurano gli organizzatori – arriverà nei prossimi giorni e saprà sorprendere.

Dietro il progetto si intravede il desiderio di donare a Cefalù la sua colonna sonora ufficiale, una canzone che possa diventare simbolo, carezza e identità. Un brano da ascoltare e da portare con sé, ovunque si vada, come fanno gli emigranti che ogni anno tornano “tra le onde e le stelle” della loro città natale.

Cefalù ha adesso la sua canzone. Il 7 agosto, sarà molto più di una prima esecuzione: sarà un abbraccio musicale tra chi è partito e chi è rimasto, un inno alla bellezza che resta e all’amore che ritorna.