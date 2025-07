Cefalù, il 7 agosto la poesia incontra il cuore degli emigranti: aperto l’invito a scrivere versi da leggere durante il raduno

CEFALÙ – Sarà una serata speciale, quella del 7 agosto, quando Cefalù accoglierà i suoi figli lontani per il tradizionale Raduno degli Emigranti. E quest’anno, accanto alla musica, ai racconti e agli abbracci di ritorno, ci sarà spazio anche per la poesia.

L’invito è rivolto a tutti i poeti e le poetesse, cefaludesi o innamorati di Cefalù, che vogliono dedicare un pensiero in versi al mondo degli emigranti, a chi ha lasciato la propria terra ma non il suo profumo, le sue parole, il suo mare. Le poesie dovranno essere inviate all’indirizzo email [email protected], specificando il nome dell’autore o dell’autrice.

I testi più belli e significativi saranno letti pubblicamente la sera del 7 agosto, durante l’evento dedicato agli emigranti, dagli stessi autori e autrici. Un’occasione per dare voce alle emozioni, alla nostalgia e all’orgoglio di chi è partito e ha portato Cefalù nel cuore.

Un’iniziativa semplice ma intensa, pensata per unire generazioni e storie diverse, attraverso la forza evocativa della parola poetica.

📅 Data dell’evento: 7 agosto

📍 Luogo: Cefalù (Hotel Tourist)

✉️ Invia la tua poesia a: [email protected]

🗓️ Scadenza invio testi: entro il 5° agosto

Che si parli di valigie fatte all’alba, di lacrime sui moli o di figli nati lontano ma cresciuti col dialetto in bocca e Cefalù nel cuore, ogni poesia sarà un tassello di memoria e speranza. Perché ogni emigrante, in fondo, porta con sé una storia che merita di essere raccontata. Anche in versi.