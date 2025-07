Settimana d’oro per il clima a Cefalù: sole, mare e temperature in piena estate

Se c’è un momento ideale per godersi Cefalù, è questo. Le previsioni meteo parlano chiaro: la settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata da cieli tersi, temperature elevate ma gradevoli, brezze leggere e zero pioggia. In poche parole: estate perfetta.

Già da oggi, venerdì, la cittadina normanna si presenta con cielo sereno e 24°C alle prime luci del mattino, un’umidità del 64% e un vento lieve da 5 km/h che promette una giornata ventilata e piacevole. Secondo le previsioni, la colonnina di mercurio salirà fino a 28°C nelle ore centrali, per poi stabilizzarsi su valori molto estivi nei giorni a venire.

☀️ Le previsioni giorno per giorno:

Venerdì : soleggiato – massima 28°, minima 23°

: soleggiato – massima 28°, minima 23° Sabato : soleggiato – 29°/25°

: soleggiato – 29°/25° Domenica : soleggiato – 31°/26°

: soleggiato – 31°/26° Lunedì : soleggiato – 32°/28°

: soleggiato – 32°/28° Martedì : soleggiato – 32°/26°

: soleggiato – 32°/26° Mercoledì : soleggiato – 31°/28°

: soleggiato – 31°/28° Giovedì : soleggiato – 33°/28°

: soleggiato – 33°/28° Venerdì (prossimo): parzialmente nuvoloso – 33°/25°

La situazione rimarrà stabile e asciutta, con un clima tipicamente mediterraneo che renderà le giornate perfette per tuffi nel mare cristallino, passeggiate tra le viuzze del centro storico e aperitivi vista tramonto. Il vento, sempre moderato e piacevole, non supererà i 6 km/h nei momenti più caldi, contribuendo a rendere l’afa più tollerabile anche nelle ore di punta. L’assenza di precipitazioni favorirà inoltre tutte le attività all’aperto, dalle escursioni in collina ai concerti e spettacoli programmati nelle arene estive.

Un clima da cartolina

Cefalù si prepara così a una settimana da cartolina, ideale per turisti e residenti. Mare calmo, acque tiepide e lunghe giornate di sole rappresentano una formula perfetta per chi cerca relax, cultura e bellezza.

Un invito per chi è in zona: non dimenticate cappello, occhiali da sole e tanta voglia di vivere la città. E per chi ancora non è arrivato… è il momento di preparare la valigia.