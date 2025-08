Palermo, buona la quinta: battuto l’Annecy 3-2 nell’ultimo test a Chatillon

Chiusura col sorriso per il Palermo nel ritiro di Chatillon. I rosanero di mister Inzaghi superano 3-2 i francesi dell’Annecy e archiviano così l’ultima amichevole precampionato con un’altra vittoria. È stato un match combattuto, utile a mettere minuti nelle gambe e testare meccanismi tattici in vista dell’esordio ufficiale. Sugli scudi Pohjanpalo, Segre e Le Douaron, decisivo nel finale.

Partenza sprint e doppio vantaggio

Inzaghi conferma il 3-5-2 con Pohjanpalo e Brunori davanti. Bastano quattro minuti al Palermo per sbloccarla: calcio d’angolo di Augello, palla vagante in area, il finlandese è il più lesto e con un preciso piatto firma l’1-0. Al 22’ il bis: ancora corner, ancora un piazzato, stavolta di testa con Segre che fa 2-0. Fotocopia del primo gol e Palermo in totale controllo.

Ripresa con brivido: il pari dell’Annecy

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e al 56’ l’Annecy accorcia su rigore con Raache. Poco dopo Inzaghi cambia mezza squadra, dando spazio a Le Douaron, Corona, Palumbo e altri giovani. I transalpini crescono e trovano il 2-2 al 76’ con Neelakandan, che incrocia col mancino e batte Gomis. Sembra finita, ma il Palermo ha ancora benzina.

Le Douaron, gol vittoria all’87’

A tre minuti dal termine ci pensa proprio il francese Le Douaron a siglare il gol vittoria: lancio perfetto di Blin, controllo in area e rasoterra preciso per il 3-2. Esplode la panchina rosa, l’attaccante si prende l’abbraccio dei compagni e il plauso di Inzaghi.

Il bilancio di Inzaghi: “Soddisfatto, gruppo compatto”

A fine gara Inzaghi promuove i suoi: «Il ritiro è andato bene, nessun infortunio, tanto lavoro e una buona identità. Ho visto pressing, movimenti giusti, e un gruppo che sta crescendo. Peda? Fortissimo, può fare più ruoli. Gomis? Valuteremo con calma se può essere titolare. Vasic? Vedremo, ha qualità. L’ambiente è quello giusto, ora avanti con fiducia».

Il Palermo chiude così il ritiro con una nuova iniezione di fiducia. Il 9 agosto sarà tempo di fare sul serio. E i segnali, intanto, sono buoni.