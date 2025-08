Che personaggio sei di «Il Segreto del Re”? Scoprilo con questo test!

Cefalù – agosto 2025 – Sei più simile a Fra Matteo, custode silenzioso della verità? O a Corrado, l’uomo che lotta per ciò in cui crede? Nel romanzo Il Segreto del Re, il romanzo scritto da Mario Macaluso, i personaggi non sono semplici figure storiche: sono specchi in cui possiamo rivederci. Ognuno porta in sé una parte dell’anima della città, della memoria, della coscienza.

Con questo test potrai scoprire quale personaggio ti somiglia di più, in base al tuo modo di pensare, vivere e sentire. Alla fine, potresti scoprire che il vero segreto… riguarda anche te.

✍️ IL TEST – Rispondi sinceramente a queste sei domande

1. Come reagisci di fronte a un problema difficile da risolvere?

A. Mi prendo del tempo, osservo, e cerco di capire prima di agire.

B. Lo affronto di petto, anche se rischio di sbagliare.

C. Mi metto subito a fare qualcosa di concreto.

D. Vado a fondo, cerco di capirne il senso profondo.

E. Mi ascolto dentro e cerco di capire cosa sento prima di decidere.

2. In un gruppo, che ruolo ti viene naturale assumere?

A. L’osservatore silenzioso, ma affidabile.

B. Il protettore: sono quello a cui tutti si rivolgono quando c’è da difendere.

C. Il pratico: organizzo, risolvo, gestisco.

D. Il curioso: faccio domande, apro prospettive.

E. L’empatico: ascolto tutti e cerco di tenere unito il gruppo.

3. Cosa apprezzi di più nelle persone che ami?

A. La coerenza tra ciò che dicono e ciò che fanno.

B. Il coraggio di restarmi vicino anche nei momenti duri.

C. La presenza costante, anche senza troppe parole.

D. La capacità di stimolarmi, di farmi riflettere.

E. La sensibilità e il rispetto delle emozioni.

4. Come vivi il cambiamento?

A. Con calma: mi adatto, ma senza forzare nulla.

B. Male: lo combatto finché posso, poi lo accetto se serve.

C. Ci entro subito, mi rimbocco le maniche.

D. Lo cerco, lo provoco. Fa parte del mio modo di essere.

E. Mi spaventa un po’, ma so che fa crescere.

5. Quando hai tempo libero, cosa preferisci fare?

A. Camminare da solo, leggere, stare in silenzio.

B. Stare con pochi amici fidati, parlare, confrontarmi.

C. Lavorare con le mani, sistemare qualcosa, rendermi utile.

D. Viaggiare, visitare posti nuovi, riflettere.

E. Ascoltare musica, scrivere, prendermi cura di me e degli altri.

6. Quale frase senti più tua?

A. “Non serve dire tutto. Basta esserci.”

B. “Io non mollo, anche quando tutti lo fanno.”

C. “Faccio quello che va fatto. E basta.”

D. “Ogni strada mi dice qualcosa di me.”

E. “Sentire non è debolezza. È vita.”

🔍 SOMMA LE RISPOSTE

Conta quante volte hai scelto A, B, C, D o E. Il profilo più presente indica chi sei nel mondo di Il Segreto del Re. Ed ecco i risultati:

Se hai totalizzato più lettera A: Fra Matteo: Tu non hai bisogno di parlare per farti notare. Preferisci il silenzio alle parole vuote, la profondità alla superficie. Vivi con discrezione, ma chi ti conosce sa quanto vali. Sei uno che si prende cura degli altri senza clamore, che ascolta quando nessuno ha più voglia di ascoltare, che sceglie la coerenza anche quando costa. In un mondo che corre, tu resti saldo. Non sei immobile, ma centrato. Sai stare da solo, non per chiuderti, ma per rigenerarti. Sei la persona che molti cercano quando tutto crolla, perché sanno che con te possono sentirsi al sicuro. Proprio come Fra Matteo, anche tu porti dentro una verità da custodire. E lo fai con pazienza, fedeltà e onestà profonda.

Se hai totalizzato più lettera B: Corrado: Dentro di te vive una voce che non accetta compromessi. Sei fatto di passioni intense, di scelte nette, di verità che non hai paura di affrontare. A volte sei ruvido, diretto, ma sempre sincero. Non sai mentire a te stesso né agli altri.

Chi ti ama, lo sa: sei una roccia. A volte dura, ma sempre presente. Ti carichi sulle spalle i tuoi affetti, i tuoi principi, le tue battaglie. Anche quando perdi, lo fai in piedi.

Come Corrado, anche tu lotti ogni giorno con la realtà e con il cuore. Non ti arrendi, nemmeno quando sarebbe più facile farlo.

Se hai totalizzato più lettera C: Boso: Sei una persona che agisce. Pochi discorsi, pochi giri di parole: quando c’è da fare, ci sei. Sei affidabile, concreto, costante. Non ti interessa apparire: ti interessa risolvere, aiutare, renderti utile. A volte ti porti addosso più di quanto dovresti, ma non lo dici. Non vuoi essere compatito: vuoi essere efficace. Sai sistemare ciò che si rompe, sia fuori che dentro le persone. Come Boso, sei spesso il punto fermo in mezzo alla confusione. Hai una forza che non grida, ma che sostiene.

Se hai totalizzato più lettera D: Il Viandante: Tu sei uno spirito inquieto. Non ti bastano le risposte facili, non ti fermi mai alla superficie. Hai bisogno di camminare, di cercare, di esplorare. Non necessariamente luoghi, ma idee, persone, strade interiori. Hai fatto della domanda una bussola, e accetti di perderti pur di non vivere nell’illusione. A volte ti senti spaesato, ma è proprio lì che trovi nuovi orizzonti. Come il Viandante, sei in cammino. Sempre. Anche quando ti fermi, stai cercando. Non tutti lo capiscono, ma chi ti riconosce… ti capisce.

Se hai totalizzato più lettera E: Sibilla: La tua forza è nella delicatezza. In un mondo che spinge ad essere duri, tu scegli di restare morbida, viva, vera. Hai un’empatia che sente prima ancora di capire. Sai accogliere, consolare, leggere tra le righe. Ma non sei fragile: sei forte in modo diverso. Sai mettere limiti, dire di no, restare in piedi quando sarebbe più semplice piegarsi. Come la giovane donna del romanzo, anche tu sei profondamente radicata nel cuore, ma capace di attraversare la tempesta senza perdere la tua umanità.

📚 E ora? Scopri la tua storia nel romanzo

Hai trovato il tuo personaggio? Vuoi sapere davvero come vive, cosa sceglie, quale verità custodisce?

👉 Leggi Il Segreto del Re, il romanzo di Mario Macaluso che sta emozionando Cefalù e non solo.

📖 Disponibile su Amazon: clicca qui per acquistarlo