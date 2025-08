Antea Maccarone, grazia e determinazione: il talento di Cefalù che danza verso il futuro

Nel raffinato universo della danza emerge certamente la figura di Antea Maccarone, ventenne cefaludese, già apprezzata interprete di danza classica e contemporanea. Sin dai primi passi, compiuti all’età di quattro anni in una scuola di danza della sua Cefalù, Antea ha dimostrato un’inclinazione innata verso l’arte del movimento.

È nel confronto costante con le grandi scuole che Antea forgia il suo stile: rigorosa nella tecnica accademica, elegante nei port de bras, musicalissima nell’accentuazione dei phrasing coreografici, ha trovato nella prestigiosa scuola palermitana di Marisa Benassai ) un ambiente fondamentale per affinare la sua formazione. Un nome, quello della Benassai, che evoca un’eredità di eccellenza, avendo formato étoile del calibro di Eleonora Abbagnato. In questa fucina di talenti, Antea ha studiato con disciplina sia il repertorio classico che il linguaggio della danza moderna, divenendo oggi, nella stessa scuola anche docente di predanza e danza contemporanea per le giovani leve, trasmettendo con sensibilità e competenza la passione che l’ha portata fin qui.

Il cammino di perfezionamento, tuttavia, non si è mai arrestato: costanti sono gli stage con maestri di fama nazionale e internazionale, così come le audizioni superate con successo presso accademie rinomate, testimoni di una crescita professionale solida e promettente. Attualmente, fa parte del corpo di ballo che accompagna l’artista Alessandra Salerno in tour, esperienza che ne certifica ulteriormente la versatilità scenica e la presenza coreografica. Il suo lavoro si distingue per pulizia d’esecuzione, padronanza del peso corporeo, articolazione del gesto e intelligenza interpretativa. L’equilibrio tra rigore tecnico e libertà espressiva, tra rispetto del canone e originalità, fa di Antea una figura in ascesa nel panorama coreutico contemporaneo.

A soli vent’anni, Antea Maccarone si profila come una futura grande ballerina. Un nome da seguire con attenzione, una promessa che già incanta.

Complimenti Antea.