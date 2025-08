Lascari 06 Agosto 2025 nel giorno della Trasfigurazione del Signore Brigida Inguaggiato in Di Tano è entrata nella Luce della Resurrezione . La salma si trova presso la propria abitazione in via Giovanni Di Paola n° 13 a Lascari. I Funerali avranno luogo Giovedì 07 Agosto 2025 alle ore 16:30 nella Parrocchia San Michele Arcangelo di Lascari (PA). Non fiori ma opere di bene.