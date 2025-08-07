La canzone che porta Cefalù nel mondo: debutto assoluto questa sera

Ci sono luoghi che si imprimono nell’anima. Non per quello che mostrano, ma per quello che lasciano dentro. Cefalù è uno di quei luoghi. E questa sera, nel cuore del 10° Raduno degli Emigrati, che si svolgerà presso l’Hotel Tourist, quella nostalgia, quell’amore, quella luce che da sempre circondano la città prenderanno forma in una canzone. Si intitola semplicemente “Cefalù”, è stata scritta da Mario Macaluso, ed è destinata a entrare nel cuore di chi l’ascolterà. Perché non è solo un brano: è un inno intimo, delicato e potente, un canto di appartenenza e di ritorno.

“Cefalù, sei respiro di luce, sei il mattino che nasce nel blu…” Così si apre il brano. È una dichiarazione d’amore senza filtri. Le parole scivolano una dopo l’altra come onde, e ci conducono nei luoghi del cuore. Non si canta solo una città: si canta una presenza viva, un legame profondo, una patria dell’anima. “Sei la voce che il mare conduce, sei la casa che accoglie quaggiù.” Ed è proprio questo: Cefalù non è solo geografia, è accoglienza, è calore, è ritorno.

A dare voce — per la prima volta in pubblico — a questa poesia in musica, sarà una cantante cefaludese dalla voce incantevole, capace di attraversare le emozioni con grazia e verità.

Una voce limpida e intensa, che non ha bisogno di artifici per colpire: basta una nota, e il silenzio si riempie di bellezza. Chi ha avuto il privilegio di ascoltarla lo sa: la sua è una voce che abbraccia, che commuove senza chiedere, che interpreta ogni parola come se fosse un ricordo, un respiro, un sogno. E sarà proprio questa voce, questa sera, a rendere “Cefalù” qualcosa di unico. Non solo esecuzione, ma rivelazione.

Il testo prosegue con immagini cariche di poesia e di storia: “Tra le pietre risuona la storia, come canto posato dal cielo…” e poi ancora: “Il tuo Duomo è promessa e memoria, il tuo Cristo è uno sguardo fedele.” Versi che raccontano secoli in una sola riga, che evocano il sacro e il quotidiano, la fede e l’arte, la luce e la pietra. Cefalù viene ritratta come una città in cui la bellezza ha radici profonde, in cui ogni dettaglio racconta: il Duomo, il mare, le voci della gente.

E nel ritornello, semplice e potente, si racchiude tutto il senso del ritorno, tutto il sentimento di chi è partito ma non ha mai smesso di amare: “Chi ti vede, ti porta nel cuore, chi ti ama, da te tornerà.” È più di una frase: è una verità dolce e incrollabile, un pensiero che ogni emigrato conosce. Ed è anche una promessa: che l’amore per la propria terra non finisce, non sfiorisce, non si dimentica.

Il brano rende omaggio anche alla nascita storica della città come la conosciamo: “Fu Ruggero, nel sogno più vero, a posare la pietra e l’amor…” Ed è bellissima l’immagine del Salvatore che, “vestito di cielo, ci protegge col gesto del cuore.” Qui la musica si fa quasi preghiera, senza mai perdere la tenerezza.

E poi arrivano i versi più “vissuti”, più quotidiani, più veri: “Le tue strade son note leggere, tra il profumo del pane e del mare…” e “la musica dolce che viene è un invito a restare e sperare.”

Cefalù, in questa canzone, è anche pane caldo e vento salmastro, è pietra che racconta e silenzio che consola. È una città che, mentre ti lascia andare, già ti sta aspettando.

La voce che interpreterà per la prima volta questo brano — e che lo renderà carne, luce e sentimento — ha qualcosa di raro. Non solo bellezza tecnica, ma capacità di toccare il cuore, di dare alle parole il peso dell’anima. Una voce che non canta sopra la musica, ma dentro la musica. Una voce che saprà restituire al pubblico la verità di ogni verso.

“Cefalù, sei la vita che chiama, sei bellezza che il tempo conosce, sei la pace di ogni città…”

Così canta il testo. E così canterà lei, portando con sé la luce e l’emozione di chi ama davvero la propria terra.

Questa sera, non sarà solo una canzone a essere presentata. Sarà un momento che resterà nel tempo, una carezza collettiva, una voce che accoglie chi parte e accompagna chi torna. Perché “Cefalù” nasce con un desiderio forte e sincero: portare la città nel mondo attraverso il canto. È una canzone che vuole attraversare confini, raccontare una bellezza che non ha bisogno di traduzioni. E per questo, presto, “Cefalù” sarà tradotta anche in altre lingue, affinché possa raggiungere ogni angolo del mondo e parlare a chi non conosce ancora la città, ma potrà amarla attraverso la sua musica.

Perché Cefalù non è solo un luogo che si visita. È un luogo che si canta, si ama, si porta per sempre nel cuore.