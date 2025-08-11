“Stile e Creatività – Moda e Spettacolo sotto le Stelle” incanta Cefalù: trionfo di eleganza e pubblico al Bordonaro





Una notte di autentico all’insegna dell’eleganza e della bellezza con “Stile e Creatività – Moda e Spettacolo sotto le Stelle”, evento che ha trasformato il suggestivo Castello Bordonaro in una passerella di alta moda d’eccellenza.

La direzione artistica di Maria Vello, stilista di rara sensibilità e visione scenica, ha saputo fondere armoniosamente rigore tecnico e poesia visiva, restituendo al pubblico un’esperienza che resterà nella memoria della città.

L’elegante conduzione di Daniela Guercio ha introdotto, con ritmo e garbo, le varie uscite. Musica in perfetta sincronia con le transizioni e una regia attenta a mantenere tensione narrativa fino all’ultimo abito, hanno dato quel tocco di casse necessario per l’alto profilo dell’evento.



Sul fronte stilistico, i nomi in programma hanno offerto veri e propri manifesti di alta moda: Giuseppe Narsèthe, Lilyana Petrova Lulu, Maria Vello e Carmen Vulcano, sono sttai interpreti di un’eleganza audace e contemporanea. Le loro collezioni hanno dialogato con lo spazio scenico, sfruttando le geometrie medievali del Castello come quinta teatrale naturale.

Il contributo musicale di Carlo Rinaldo e del sax di Vincenzo Gervasi ha aggiunto un tococ di classe e allegria alla serata, coinvolgendo il pubblico presente (che ha chiesto anche il bis ai due).

Preziosissimo il contributo dell’Artista e scultore Roberto Giacchino, che ha curato l’organizzazione logistica dell’evento e l’allestimento scenico.



Il successo di pubblico è stato straordinario: gli applausi a scena aperta e l’entusiasmo palpabile hanno confermato che la moda, quando incontra un’ambientazione storica e una direzione artistica di altissimo livello, come quella di Maria Vello, può trasformarsi in un evento corale capace di emozionare e ispirare.

Una serata in cui stile e creatività non sono stati semplici parole, ma materia viva, cucita addosso a una città che sa ancora riconoscere e celebrare il bello.