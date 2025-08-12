Cefalù: convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per il 13 agosto

Cefalù: convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in forma mista per il 13 agosto

Il Presidente del Consiglio Comunale, avv. Francesco Calabrese, ha convocato l’assemblea cittadina in sessione ordinaria e in forma mista, in presenza e in modalità telematica, per mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Piazza Duomo.

Ordine del giorno

I lavori si apriranno con le comunicazioni del Presidente e la trattazione di interpellanze e interrogazioni. Seguirà la relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma elettorale, redatta ai sensi dell’art. 17 della L.R. 7/1992, relativa al terzo anno di mandato (giugno 2024 – giugno 2025).

ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazioni del Presidente.

2. Interpellanze ed interrogazioni.

3. Relazione annuale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma elettorale;

4. Regolamento per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio che stabilisce le condizioni, le modalità ed i costi per consentire la monetizzazione prevista dall’art. 16 comma 8 del D.P.R.S.

5. Presa d’atto degli elaborati della Variante Generale del P.R.G. di Cefalù, .

Il numero legale sarà requisito essenziale: in caso di mancanza, i lavori saranno sospesi per un’ora; se la condizione dovesse persistere, la seduta sarà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e sede, senza ulteriore avviso.

Come di consueto, la pubblicità della seduta sarà garantita attraverso la registrazione e la successiva pubblicazione del link nella sezione “Consiglio on line” del sito istituzionale.