Le famiglie Livolsi e Di Vincenzo ringraziano l’intera comunità scolastica dell’I.C. “Botta” di Cefalù e dell’I.I.S.S. “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”, il medico curante dott.ssa Mariella Tumminello, la dott.ssa Rinaldi del Policlinico di Palermo e il suo staff, nonché l’Ospedale “Giglio” di Cefalù in tutte le figure professionali del reparto di Oncologia. Un sentito ringraziamento va anche alla SAMOT di Palermo per l’assistenza a domicilio. Le famiglie ringraziano, inoltre, tutti coloro che si sono uniti al loro dolore, offrendo conforto e vicinanza.