Cefalù, una canzone per i 20 anni del Ristorante «La Galleria»: un inno tra arte, cucina e memoria

Una canzone inedita celebra i 20 anni del Ristorante «La Galleria» di Cefalù. Ecco il link nel quale poterla ascoltare. E’ stata scritta da Mario Macaluso e musicata con le nuove tecnologie. E’ diventata la colonna sonora di un video che ripercorre il primo ventennio de «La Galleria».

Una canzone per celebrare due decenni di emozioni

Il 14 agosto 2025 segna una data speciale per Cefalù: il Ristorante La Galleria compie vent’anni e festeggia con un regalo unico per i suoi ospiti e amici. Il nostro Direttore, Mario Macaluso, ha scritto e una canzone inedita, musicandola utilizzando le più moderne tecnologie, per raccontare la storia e l’anima di questo luogo. Il brano accompagna un video celebrativo che ripercorre momenti, volti ed emozioni vissuti tra le mura del ristorante e nelle suggestive sale del Palazzo Mandralisca.

Il testo: una carezza in forma di poesia

Le parole della canzone non si limitano a descrivere: accarezzano. Ogni verso intreccia il ritmo lento della bellezza siciliana con il calore dell’ospitalità, trasformando piatti e bicchieri in capitoli di una storia collettiva. La Galleria non è dipinta solo come ristorante, ma come luogo dell’anima, sospeso tra memoria e presente, in cui il cibo diventa linguaggio e l’arte diventa respiro.

Un sogno nato nel 2005

Il viaggio de La Galleria comincia il 14 agosto 2005, quando Angelo Daino e Giuseppe Provenza trasformano i locali del Museo Mandralisca in un laboratorio artistico permanente. La loro idea è semplice e rivoluzionaria: far dialogare arte e cucina, creando uno spazio in cui pittori, fotografi, scrittori e musicisti possano incontrarsi e contaminarsi a vicenda.

Un ristorante che cambia volto ogni mese

Una delle peculiarità de La Galleria è la sua natura in continuo mutamento. Ogni mese, nuove mostre pittoriche e fotografiche, presentazioni di libri e incontri letterari trasformano gli spazi, offrendo agli ospiti un’esperienza sempre diversa. Il risultato è un ambiente moderno, sobrio ed elegante, capace di unire la solidità della pietra antica del Palazzo Mandralisca con allestimenti contemporanei.

La cucina: tradizione e creatività mediterranea

Il menù de La Galleria è un viaggio nella cucina mediterranea creativa, dove le ricette siciliane tradizionali vengono reinterpretate con originalità. Le materie prime sono fresche, selezionate quotidianamente, con una preferenza per i prodotti locali e stagionali, senza rinunciare a qualche incursione internazionale. Ogni piatto è pensato come un’opera d’arte, con il sapore che diventa racconto.

Il fascino della location

Con una sala interna raffinata e un patio esterno suggestivo, La Galleria offre il contesto ideale in ogni stagione. La presenza della libreria e della galleria d’arte all’interno dello stesso complesso arricchisce l’esperienza, facendo sentire ogni ospite parte di un dialogo tra arti diverse.

Il video dei 20 anni: un ponte tra passato e futuro

Il video celebrativo, accompagnato dalla canzone di Mario Macaluso, non è un semplice montaggio di immagini: è un racconto per immagini e suoni. Dai primi giorni del 2005 fino alle ultime serate estive, ogni scena è un frammento di una storia che unisce radici siciliane e visioni contemporanee. Il brano funge da filo conduttore, portando l’ascoltatore in un viaggio emozionale fatto di sorrisi, brindisi e applausi.

Angelo e Giuseppe: i custodi di un sogno

Dietro ogni piatto servito e ogni mostra inaugurata ci sono due volti: Angelo Daino e Giuseppe Provenza. La loro capacità di mantenere viva l’anima del progetto, pur evolvendolo, è ciò che ha permesso a La Galleria di restare, dopo vent’anni, un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che vada oltre la ristorazione.

Perché la canzone è così speciale

Questa canzone non è solo un omaggio musicale: è un manifesto d’identità. In essa convivono: la memoria delle prime cene e degli artisti ospitati, l’energia di chi ha vissuto il ristorante in ogni sua fase, la proiezione verso i prossimi anni, con lo stesso entusiasmo degli inizi.