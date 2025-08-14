Cosa mangiare a Cefalù a ferragosto: la caponata di zucchina lunga

di

Ferragosto a Cefalù non è solo mare e festa, ma anche cucina autentica e piatti che raccontano la Sicilia. Tra le specialità più apprezzate c’è la caponata di zucchina lunga, una variante estiva della classica caponata siciliana, perfetta da gustare fredda nelle giornate calde e ideale per i pranzi di Ferragosto.

La versione proposta da Rosa Maria Aquia è un omaggio alla tradizione e alla freschezza degli ingredienti locali. La zucchina lunga, conosciuta anche come tenerumi, è protagonista assoluta di questa preparazione.

Ingredienti per una caponata da ricordare

Per realizzare questa caponata di zucchina lunga occorrono:

  • 1 zucchina lunga sbucciata e tagliata a cubetti
  • 1 cipolla affettata finemente
  • 3 pomodori pelati e macinati
  • 1 cucchiaio di capperi dissalati
  • 1 tazza di olive verdi snocciolate
  • Sale e pepe q.b.
  • 3 cucchiai di aceto
  • 1 cucchiaio scarso di zucchero
  • Olio extravergine di oliva

Opzionale: pinoli e uvetta per un tocco dolce e croccante.

Preparazione passo passo

  1. Soffritto di cipolla: in una padella, versare un filo d’olio extravergine e far rosolare la cipolla lentamente.
  2. Aggiunta delle zucchine: unire i cubetti di zucchina e mescolare bene.
  3. Pomodori: aggiungere i pomodori pelati macinati, mescolare e unire qualche cucchiaio di acqua.
  4. Condimento iniziale: salare e pepare, poi coprire e cuocere a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto.
  5. Capperi e olive: quando la zucchina è morbida, unire capperi e olive.
  6. Agrodolce: sciogliere lo zucchero nell’aceto, versarlo in padella e alzare la fiamma per far evaporare.
  7. Riposo: spegnere il fuoco e lasciare raffreddare; la caponata è più buona dopo qualche ora di riposo.

Come gustarla a Ferragosto

La caponata di zucchina lunga è perfetta come antipasto o contorno, servita fredda insieme a pane casereccio o focaccia.
A Cefalù, durante Ferragosto, molti ristoranti e famiglie la propongono nei loro menù, spesso abbinata a secondi di pesce fresco o grigliate miste.

Perché è un piatto tipico da provare

  • Stagionale: sfrutta la zucchina lunga, tipica dei mesi estivi in Sicilia.
  • Fresca e leggera: ideale per il caldo di agosto.
  • Versatile: ottima sia come antipasto che come piatto unico vegetariano.

Altri piatti da provare a Cefalù a Ferragosto

Se visiti la città in questo periodo, oltre alla caponata di zucchina lunga, puoi assaggiare:

  • Pasta con le sarde
  • Involtini di pesce spada
  • Cannoli siciliani
  • Granite con brioche col tuppo

Conclusione

Tra i tanti piatti che puoi gustare a Cefalù a Ferragosto, la caponata di zucchina lunga di RosaMaria Aquia è una vera eccellenza. Unisce la semplicità della cucina siciliana all’equilibrio perfetto tra dolce e salato, regalando un’esperienza di gusto che sa di estate, mare e tradizione.

