Cosa mangiare a Cefalù a ferragosto: la caponata di zucchina lunga

Ferragosto a Cefalù non è solo mare e festa, ma anche cucina autentica e piatti che raccontano la Sicilia. Tra le specialità più apprezzate c’è la caponata di zucchina lunga, una variante estiva della classica caponata siciliana, perfetta da gustare fredda nelle giornate calde e ideale per i pranzi di Ferragosto.
La versione proposta da Rosa Maria Aquia è un omaggio alla tradizione e alla freschezza degli ingredienti locali. La zucchina lunga, conosciuta anche come tenerumi, è protagonista assoluta di questa preparazione.
Ingredienti per una caponata da ricordare
Per realizzare questa caponata di zucchina lunga occorrono:
- 1 zucchina lunga sbucciata e tagliata a cubetti
- 1 cipolla affettata finemente
- 3 pomodori pelati e macinati
- 1 cucchiaio di capperi dissalati
- 1 tazza di olive verdi snocciolate
- Sale e pepe q.b.
- 3 cucchiai di aceto
- 1 cucchiaio scarso di zucchero
- Olio extravergine di oliva
Opzionale: pinoli e uvetta per un tocco dolce e croccante.
Preparazione passo passo
- Soffritto di cipolla: in una padella, versare un filo d’olio extravergine e far rosolare la cipolla lentamente.
- Aggiunta delle zucchine: unire i cubetti di zucchina e mescolare bene.
- Pomodori: aggiungere i pomodori pelati macinati, mescolare e unire qualche cucchiaio di acqua.
- Condimento iniziale: salare e pepare, poi coprire e cuocere a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto.
- Capperi e olive: quando la zucchina è morbida, unire capperi e olive.
- Agrodolce: sciogliere lo zucchero nell’aceto, versarlo in padella e alzare la fiamma per far evaporare.
- Riposo: spegnere il fuoco e lasciare raffreddare; la caponata è più buona dopo qualche ora di riposo.
Come gustarla a Ferragosto
La caponata di zucchina lunga è perfetta come antipasto o contorno, servita fredda insieme a pane casereccio o focaccia.
A Cefalù, durante Ferragosto, molti ristoranti e famiglie la propongono nei loro menù, spesso abbinata a secondi di pesce fresco o grigliate miste.
Perché è un piatto tipico da provare
- Stagionale: sfrutta la zucchina lunga, tipica dei mesi estivi in Sicilia.
- Fresca e leggera: ideale per il caldo di agosto.
- Versatile: ottima sia come antipasto che come piatto unico vegetariano.
Altri piatti da provare a Cefalù a Ferragosto
Se visiti la città in questo periodo, oltre alla caponata di zucchina lunga, puoi assaggiare:
- Pasta con le sarde
- Involtini di pesce spada
- Cannoli siciliani
- Granite con brioche col tuppo
Conclusione
Tra i tanti piatti che puoi gustare a Cefalù a Ferragosto, la caponata di zucchina lunga di RosaMaria Aquia è una vera eccellenza. Unisce la semplicità della cucina siciliana all’equilibrio perfetto tra dolce e salato, regalando un’esperienza di gusto che sa di estate, mare e tradizione.