Cosa mangiare a Cefalù a ferragosto: la caponata di zucchina lunga

Ferragosto a Cefalù non è solo mare e festa, ma anche cucina autentica e piatti che raccontano la Sicilia. Tra le specialità più apprezzate c’è la caponata di zucchina lunga, una variante estiva della classica caponata siciliana, perfetta da gustare fredda nelle giornate calde e ideale per i pranzi di Ferragosto.

La versione proposta da Rosa Maria Aquia è un omaggio alla tradizione e alla freschezza degli ingredienti locali. La zucchina lunga, conosciuta anche come tenerumi, è protagonista assoluta di questa preparazione.

Ingredienti per una caponata da ricordare

Per realizzare questa caponata di zucchina lunga occorrono:

1 zucchina lunga sbucciata e tagliata a cubetti

sbucciata e tagliata a cubetti 1 cipolla affettata finemente

affettata finemente 3 pomodori pelati e macinati

e macinati 1 cucchiaio di capperi dissalati

di capperi dissalati 1 tazza di olive verdi snocciolate

di olive verdi snocciolate Sale e pepe q.b.

e q.b. 3 cucchiai di aceto

di aceto 1 cucchiaio scarso di zucchero

di zucchero Olio extravergine di oliva

Opzionale: pinoli e uvetta per un tocco dolce e croccante.

Preparazione passo passo

Soffritto di cipolla: in una padella, versare un filo d’olio extravergine e far rosolare la cipolla lentamente. Aggiunta delle zucchine: unire i cubetti di zucchina e mescolare bene. Pomodori: aggiungere i pomodori pelati macinati, mescolare e unire qualche cucchiaio di acqua. Condimento iniziale: salare e pepare, poi coprire e cuocere a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto. Capperi e olive: quando la zucchina è morbida, unire capperi e olive. Agrodolce: sciogliere lo zucchero nell’aceto, versarlo in padella e alzare la fiamma per far evaporare. Riposo: spegnere il fuoco e lasciare raffreddare; la caponata è più buona dopo qualche ora di riposo.

Come gustarla a Ferragosto

La caponata di zucchina lunga è perfetta come antipasto o contorno, servita fredda insieme a pane casereccio o focaccia.

A Cefalù, durante Ferragosto, molti ristoranti e famiglie la propongono nei loro menù, spesso abbinata a secondi di pesce fresco o grigliate miste.

Perché è un piatto tipico da provare

Stagionale : sfrutta la zucchina lunga, tipica dei mesi estivi in Sicilia.

: sfrutta la zucchina lunga, tipica dei mesi estivi in Sicilia. Fresca e leggera : ideale per il caldo di agosto.

: ideale per il caldo di agosto. Versatile: ottima sia come antipasto che come piatto unico vegetariano.

Altri piatti da provare a Cefalù a Ferragosto

Se visiti la città in questo periodo, oltre alla caponata di zucchina lunga, puoi assaggiare:

Pasta con le sarde

Involtini di pesce spada

Cannoli siciliani

Granite con brioche col tuppo

Conclusione

Tra i tanti piatti che puoi gustare a Cefalù a Ferragosto, la caponata di zucchina lunga di RosaMaria Aquia è una vera eccellenza. Unisce la semplicità della cucina siciliana all’equilibrio perfetto tra dolce e salato, regalando un’esperienza di gusto che sa di estate, mare e tradizione.