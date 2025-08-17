A colpi di violenza: cane lanciato dal viadotto, ora l’autore è ricercato

Questa mattina sulle strade della Palermo‑Sciacca si è consumato un gesto di inaudita crudeltà: un cane è stato lanciato da ignoti dal viadotto, cadendo in via Olio di Lino. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile comunale, l’animale è stato salvato e trasferito al presidio veterinario di via Tiro a Segno, dove le cure hanno permesso di stabilizzarlo. I medici spiegano che è vivo in parte perché la fitta vegetazione ha attutito la caduta.

L’intervento della Protezione Civile e dell’amministrazione comunale

L’assessore al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli, ha denunciato l’accaduto come l’ennesima manifestazione di crudeltà verso gli animali. «Siamo in un’estate in cui si registrano oltre 450 abbandoni – ha affermato –, e questo episodio ne è l’emblema più inquietante. È stato attivato il pronto intervento del canile municipale e la polizia municipale ha avviato le indagini, anche attraverso la verifica di telecamere in zona».

Ferrandelli ha inoltre lanciato un appello ai cittadini presenti, intorno alle 10:30: «Chi ha visto qualcosa, contatti direttamente il nucleo o scriva a [email protected]».

Cosa rischia chi ha compiuto questo gesto? La nuova legge sui reati contro gli animali

Da 1° luglio 2025, è in vigore la Legge 6 giugno 2025, n. 82, che introduce misure più severe per chi commette reati contro gli animali.Le principali sanzioni previste includono:

Maltrattamento di animali (art. 544‑ter c.p.) : reclusione da 6 mesi a 2 anni , pena non più sostituibile da multa, e sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 €

: reclusione da , pena non più sostituibile da multa, e sanzione pecuniaria da Uccisione di animali (art. 544‑bis c.p.) : reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5.000 a 30.000 € ; fino a 4 anni e multa fino a 60.000 € in presenza di sevizie o sofferenze protratte.

: reclusione da e multa da ; fino a e multa fino a in presenza di sevizie o sofferenze protratte. Aggravanti: se il reato avviene alla presenza di minori, coinvolge più animali o viene diffuso online, la pena può aumentare fino a un terzo in più.

Chiunque fosse responsabile del lancio del cane potrebbe rischiare la reclusione e una consistente multa, e l’aggravante potrebbe ulteriormente aumentare la pena.