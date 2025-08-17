Tromba d’aria a Cefalù, applausi alla Tavernetta: sicurezza, generosità e umanità

Cefalù non dimenticherà facilmente la serata di ieri, segnata da un furioso temporale e da una violenta tromba d’aria che ha colpito la zona. Momenti di paura che potevano trasformarsi in panico, ma che hanno trovato risposta in un gesto semplice e grandioso al tempo stesso: la professionalità e l’umanità del personale del ristorante “La Tavernetta”.

Sono in tanti, tra i presenti, ad averci inviato messaggi di ringraziamento per come la struttura ha gestito quei minuti concitati.

Appena il vento e la pioggia hanno iniziato a farsi violenti, i titolari e lo staff hanno fatto accomodare rapidamente tutti i clienti nella parte interna del locale, garantendo a ciascuno sicurezza e tranquillità. Bambini, famiglie, turisti: tutti hanno trovato protezione, mentre all’esterno la furia del temporale scatenava apprensione.

E non è tutto. In un gesto che molti hanno definito “commovente”, il pizzaiolo ha continuato a sfornare pizze che, subito tagliate in parti, sono state offerte a tutti i presenti. Un gesto di generosità spontanea, gratuito e carico di calore umano, che ha trasformato la paura in un momento di solidarietà.

«Ci consola il fatto che per fortuna esiste ancora l’umanità» – ha scritto uno dei clienti che ha voluto ringraziare pubblicamente il locale.

In una serata in cui la natura ha mostrato tutta la sua forza, Cefalù ha visto brillare un altro tipo di forza: quella della comunità, della cura e dell’attenzione per l’altro.

“La Tavernetta” è stata protagonista non solo di un episodio di buona ristorazione, ma di un autentico esempio di umanità che lascia il segno.