Guardia di finanza, passaggio di consegne al comando del gruppo di Termini Imerese

Dopo tre anni di intensa attività alla guida della Guardia di Finanza di Termini Imerese, il maggiore Marco Burcheri lascia il comando per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trento.

Il suo periodo alla guida del reparto è stato contrassegnato da un lavoro costante e da risultati significativi in tutti i settori strategici di competenza del Corpo. In questi tre anni, Burcheri ha saputo coordinare e dirigere l’attività delle Fiamme Gialle con professionalità e dedizione, contribuendo in maniera incisiva alla tutela della legalità e alla sicurezza economico-finanziaria del territorio.

A raccogliere l’eredità sarà il maggiore Antonio Falco, 34 anni, originario della Campania. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha inoltre conseguito un master di II livello in diritto tributario. Falco arriva a Termini Imerese dopo aver ricoperto a Milano l’incarico di comandante della sezione federalismo fiscale e pubblici spettacoli del terzo gruppo Tutela Entrate del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Il comandante provinciale di Palermo, generale Domenico Napolitano, ha accolto il passaggio di consegne formulando al maggiore Falco “i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese”.

Un passaggio di testimone che segna un momento importante per la Guardia di Finanza di Termini Imerese, chiamata a proseguire il proprio impegno nel garantire legalità e trasparenza economica, nel solco dell’eccellente lavoro portato avanti dal maggiore Burcheri.