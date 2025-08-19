Il Cristo Pantocratore domina Cefalù

Nel mosaico absidale il simbolo del potere e della fede di Ruggero II

Il cuore del Duomo

Dentro la cattedrale di Cefalù lo sguardo è subito catturato dal catino absidale, dove il Cristo Pantocratore – il “Signore dell’universo” – si staglia come fulcro spirituale e politico dell’edificio. Un’immagine che non era soltanto espressione di fede, ma anche un messaggio di potere: il re normanno Ruggero II volle così sancire la grandezza della sua dinastia attraverso l’arte e la simbologia.

Potere e legittimazione

Nel XII secolo non bastava dominare militarmente un territorio: occorreva legittimarsi sul piano universale. Ruggero, impossibilitato a ottenere riconoscimento dal basileus bizantino o dall’imperatore del Sacro Romano Impero, trovò nel papa l’interlocutore ideale. Non come dominus mundi – concetto non ancora pienamente sviluppato – ma come figura dotata di un’autorevolezza in grado di rendere inattaccabile ogni deliberazione. In questo equilibrio di poteri, il re normanno rafforzava il proprio ruolo sovrano, richiamando allo stesso tempo suggestioni bizantine ancora vive in Sicilia.

Simboli antichi, significati nuovi

Accanto al mosaico, altri segni raccontano la stessa storia. Il simbolo dei tre pesci rinvenuto in una casa di via Mandralisca, o quello inciso nell’architrave della chiesa di Portosalvo, riportano al Cristo Salvatore. Ma a Cefalù assumono un senso più alto: non solo memoria di una grazia ricevuta, bensì emblema di una basilica che rappresentava il passaggio da un semplice principe a un re fondatore di una nuova dinastia.

Una basilica fortezza

Il Duomo non era una chiesa qualunque. Costruita con pianta trinavata, secondo i canoni più prestigiosi dell’epoca, e fortificata come una roccaforte, la cattedrale custodiva un tesoro simbolico e politico. Anche i due sarcofagi in porfido, materiale riservato ai sovrani, testimoniano la volontà di Ruggero di trasformare Cefalù non solo in un luogo di culto, ma in un mausoleo dinastico. “Qui – sembra voler dire – nasce la mia regalità”.

Un’eredità che resiste

Oggi, osservando il Cristo Pantocratore e le mura imponenti della cattedrale, si percepisce ancora il progetto grandioso di Ruggero II. Non soltanto fede, ma un vero manifesto di potere che trasformò un principe normanno nel fondatore di una dinastia regale destinata a segnare la storia del Mediterraneo.