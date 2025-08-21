A Gratteri la quinta Sagra dà Purpietta c’addauru

Nella splendida cornice del Belvedere Ganci Battaglia di Gratteri, la quinta Sagra dà Purpietta c’addauru
Sabato 23 Agosto 2025
𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀
Dalle ore 18:00
𝐈𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. Apertura stand di prodotti tipici e inizio distribuzione della regina della serata: la Purpietta c’addauru.
Tradizione, profumo e sapore.
Ore 18:00
Intrattenimento di musica popolare del gruppo “𝐓𝐫𝐢𝐧𝐚𝐜𝐫𝐢𝐚 𝐅𝐨𝐥𝐤”. Atmosfera coinvolgente per accompagnare i primi assaggi!
Ore 20:00
Si canta al tramonto con il gruppo “𝐂𝐨𝐫𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 – 𝐒𝐨𝐥𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚…𝐟𝐨𝐫𝐬𝐞!”
Ore 22:15
𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝟗𝟎 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰 𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐫
Il party anni ’90 che fa ballare tutti!
Hits indimenticabili, coreografie, luci e tanta energia per chiudere la serata in bellezza!
Ti aspettiamo!