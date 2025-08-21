A Gratteri la quinta Sagra dà Purpietta c’addauru



Nella splendida cornice del Belvedere Ganci Battaglia di Gratteri, la quinta Sagra dà Purpietta c’addauru

Sabato 23 Agosto 2025

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀

Dalle ore 18:00

𝐈𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. Apertura stand di prodotti tipici e inizio distribuzione della regina della serata: la Purpietta c’addauru.

Tradizione, profumo e sapore.

Ore 18:00

Intrattenimento di musica popolare del gruppo “𝐓𝐫𝐢𝐧𝐚𝐜𝐫𝐢𝐚 𝐅𝐨𝐥𝐤”. Atmosfera coinvolgente per accompagnare i primi assaggi!

Ore 20:00

Si canta al tramonto con il gruppo “𝐂𝐨𝐫𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 – 𝐒𝐨𝐥𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚…𝐟𝐨𝐫𝐬𝐞!”

Ore 22:15

𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝟗𝟎 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰 𝐢𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐫

Il party anni ’90 che fa ballare tutti!

Hits indimenticabili, coreografie, luci e tanta energia per chiudere la serata in bellezza!

Ti aspettiamo!

