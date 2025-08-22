Motociclisti sorpassano a destra sulle strade di Cefalù e mettono in pericolo automobilisti e città

Allarme crescente: la manovra rischiosa si diffonde nelle vie centrali, automobilisti penalizzati in caso di incidenti

A Cefalù si sta diffondendo una pratica pericolosa: i motociclisti sorpassano le auto sulla destra, sfruttando spazi stretti e inadeguati. Una manovra che mette a rischio l’incolumità di chi guida le due ruote e, allo stesso tempo, crea gravi problemi agli automobilisti, spesso accusati ingiustamente di essere responsabili in caso di sinistro.

Pericoli in città

Le strade della cittadina normanna, già congestionate dal traffico, sono diventate teatro di questa nuova abitudine. Basta una corsia più larga o un piccolo spazio libero per vedere scooter e moto infilarsi, tagliando la marcia delle auto e aumentando il rischio di collisioni.

Il peso delle responsabilità

Il fenomeno non riguarda solo la sicurezza stradale. Quando avviene un incidente, la colpa ricade frequentemente sugli automobilisti, accusati di non aver visto o di aver tagliato la strada al motociclista. “Si rischia una doppia beffa: pericolo e responsabilità civile”, lamentano alcuni cittadini.

Un problema da fermare

La “moda” dei sorpassi a destra rischia di diventare una consuetudine. Da qui l’allarme lanciato da chi osserva ogni giorno le strade di Cefalù trasformarsi in piste improvvisate. La richiesta è chiara: servono controlli più rigidi e campagne di sensibilizzazione per fermare una pratica che mette in pericolo tutti.

Se non verranno presi provvedimenti, il rischio è che il problema degeneri. La speranza è che l’allarme serva da monito, riportando al centro la regola più semplice: sulle strade, prudenza e rispetto devono valere più della fretta.