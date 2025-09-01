«Il Segreto del Re»: il romanzo che in 3 passi trasforma Cefalù in un viaggio tra mistero e storia

Cefalù – 1 Settembre 2025 – C’è un libro che non smette di far parlare di sé e che continua ad accendere i riflettori sulla città normanna: Il Segreto del Re, il romanzo di Mario Macaluso che, dopo il successo estivo, si conferma tra le letture più consigliate anche in autunno.

Non si tratta di un semplice romanzo storico, ma di una narrazione che intreccia con maestria realtà e suggestione, regalando al lettore un’esperienza immersiva nella Cefalù medievale. Le domande che percorrono le pagine sono affascinanti e provocatorie: dove riposa davvero Re Ruggero II? Qual è il mistero che la città custodisce da secoli, tra il Duomo e la Rocca?

Il romanzo non solo coinvolge con la sua trama, ma ha anche trasformato la città in un vero e proprio itinerario letterario. Sempre più turisti arrivano a Cefalù con il libro in mano, curiosi di riconoscere i luoghi descritti, di camminare negli stessi vicoli evocati tra le pagine e di scoprire i segreti celati dietro le mura antiche.

«Abbiamo notato che molti visitatori cercano il romanzo e lo fotografano davanti ai monumenti più iconici – racconta un abitante del centro storico -. È diventato un modo nuovo per vivere Cefalù, mescolando lettura e scoperta».

Un fenomeno che rafforza l’identità culturale della città e che unisce comunità locale e viaggiatori. Non a caso, Il Segreto del Re viene ormai definito “il romanzo di Cefalù”: un testo che custodisce e rilancia la memoria storica, trasformandola in emozione condivisa.

📖 Il Segreto del Re è disponibile su Amazon.

Un invito a leggere, a viaggiare e a guardare Cefalù con occhi nuovi.

📌 Scheda del libro

Titolo: Il Segreto del Re

Autore: Mario Macaluso

Genere: Romanzo storico-narrativo

Perché leggerlo

Svela un mistero affascinante sulla vera tomba di Re Ruggero II.

Fa vivere Cefalù come protagonista della storia, non solo come scenario.

Unisce rigore storico, suggestione narrativa e poesia.

È un atto d’amore per la città e la sua memoria.

Luoghi da scoprire leggendo il romanzo

Il Duomo di Cefalù , custode silenzioso di enigmi.

, custode silenzioso di enigmi. La Rocca , simbolo di forza e mistero.

, simbolo di forza e mistero. I vicoli medievali , dove le pietre sembrano ancora parlare.

, dove le pietre sembrano ancora parlare. Il mare di Cefalù, cornice eterna della leggenda.

Dove trovarlo

📖 Disponibile su Amazon: basta cercare Il Segreto del Re di Mario Macaluso.