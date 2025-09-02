I 3 dolci più irresistibili delle Madonie: un viaggio tra storia e tradizione

Le Madonie non sono solo montagne, borghi e panorami mozzafiato: sono anche terra di dolci che raccontano storie secolari. Tra conventi, pasticcerie di paese e ricette tramandate di generazione in generazione, tre specialità spiccano come autentici simboli del gusto e della cultura siciliana.

Lo Sfoglio di Polizzi, il dolce che incantò Sciascia

A Polizzi Generosa, piccolo scrigno d’arte e storia, nasce lo Sfoglio, dolce di almeno tre secoli fa, creato dalle monache benedettine di Santa Margherita per celebrare San Benedetto.

Non la ricotta, ma la tuma fresca diventa protagonista di un ripieno profumato di cannella, cioccolato e zuccata, racchiuso in pasta frolla dorata. Tanto amato da Leonardo Sciascia, che lo descrisse come unico e inconfondibile, lo Sfoglio è oggi tutelato da un Consorzio e celebrato con una sagra che richiama ogni estate appassionati da tutta la Sicilia.

La Testa di Turco di Castelbuono, regina delle feste

A Castelbuono, borgo vivace e rinomato per i suoi tesori gastronomici, il dolce delle grandi occasioni è la Testa di Turco.

Strati di sfoglie fritte croccanti, alternate a una vellutata crema di latte profumata al limone e cannella, creano un gioco di consistenze che conquista al primo morso. Decorata con cioccolato o confettini colorati, è il dessert che non manca mai nelle tavole delle feste castelbuonesi, simbolo di accoglienza e convivialità.

La Cassatina di Collesano, la “reginetta” delle Madonie

Nata agli inizi del Novecento dalla creatività di Mastru Gnaziu Civello, la Cassatina di Collesano è oggi considerata la “regina” dei dolci madoniti.

Un piccolo scrigno di sapori: base di pasta frolla, cuore di pan di spagna, colata di cioccolato fondente e crema di ricotta, il tutto avvolto da una glassa bianca e incoronato da una ciliegia candita. Un dolce che unisce eleganza, tradizione e resilienza: la sua valorizzazione dopo la pandemia l’ha resa un simbolo identitario del borgo, accanto alla Targa Florio e alla ceramica collesanese.

Dolci che raccontano un territorio

Lo Sfoglio, la Testa di Turco e la Cassatina non sono solo dessert, ma storie di comunità, di festa e di memoria. Ogni morso racchiude i saperi antichi delle Madonie e il gusto autentico della Sicilia più vera.