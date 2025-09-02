Polisportiva Lascari Cefalù: una rosa ambiziosa per puntare all’Eccellenza

La polisportiva Lascari Cefalù riparte con rinnovato entusiasmo e una precisa missione: lasciarsi alle spalle un campionato complesso e guardare con decisione alla promozione in Eccellenza. La società ha messo insieme una rosa di qualità, con innesti importanti e un tecnico di grande esperienza, consapevole che la stagione che sta per iniziare rappresenta una sfida cruciale per il futuro del club.

Dal sito ufficiale della società emerge un quadro chiaro: la rosa non è ancora definitiva, ma già adesso il profilo della squadra parla da sé.

Portieri: MAMMANO, Ferreri

Difensori: Portera (capitano), Gatta, Arena, TARANTINO, Macaluso

Centrocampisti: Johnson, Mantegna, Cangelosi, Corsino, Di Scala, FAZIO

Attaccanti: MOCCIARO, TISCIONE, Monaco, PASTORELLA

Alla guida della squadra ci sarà Giovanni COMITO, tecnico dal curriculum importante, capace di trasmettere mentalità vincente e organizzazione tattica. Al suo fianco uno staff tecnico qualificato: Antonio Emanuele (viceallenatore), Giovanni Lupo (allenatore dei portieri), Marco Gugliuzza (preparatore atletico) e Salvatore Mineo (massaggiatore).

Molti i volti nuovi – come testimoniano i nomi in maiuscolo – tutti elementi di spessore e con esperienza in categorie superiori, segnale che la dirigenza non ha lasciato nulla al caso. La combinazione tra uomini d’esperienza e giovani di talento rende la squadra competitiva su ogni fronte.

Il capitano Portera rappresenta l’anima del gruppo, ma sarà supportato da un reparto difensivo solido, da un centrocampo duttile e da un attacco che promette spettacolo con l’innesto di Mocciaro, la qualità di Tiscione e la freschezza di Pastorella.

La Polisportiva Lascari Cefalù non si nasconde: l’obiettivo dichiarato è costruire una stagione di vertice, capace di cancellare le difficoltà dell’anno scorso e regalare al pubblico quella promozione in Eccellenza che rappresenterebbe il giusto coronamento di un progetto sportivo serio e ambizioso.